Дизайнер сохранил пропорции и стилистику оригинальной модели Silvia первого поколения, но обновил их для электрического силового агрегата.

Вице-президент Nissan Design Europe Мэтью Уивер создал это изображение современного Nissan Silvia после того, как его попросили переосмыслить исторический автомобиль в современном ключе. За основу он взял купе первого поколения 1965 года.

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Оригинальный автомобиль можно увидеть в нижней левой части эскиза Вивера. Первое купе Silvia дебютировало на Токийском автосалоне 1964 года, а в следующем году поступило в продажу. Автомобиль представлял собой специальную модель, собранную преимущественно вручную, которая использовала те же шасси, что и Datsun Fairlady 1600 SP311. Было собрано и продано всего 554 таких машины.

"Silvia опередила свое время, хотя была такой скромной, что осталась недооцененной. Она постарела очень хорошо и все еще занимает свое место на дорогах сегодня. Это также отличный пример того, что ожидается от глобального продукта: высокое качество и универсальная привлекательность", – говорит Уивер.

Его дизайн сохраняет четкую линию, отделяющую верхнюю и нижнюю части кузова, как у оригинала. Дизайнер немного подправил определенные штрихи и придал кузову более современный вид с интегрированными бамперами, большими колесами и светодиодной оптикой.

После оригинального спорткупе, Nissan возродил Silvia в 1975 году как компактное спортивное купе, более доступное, чем Z-серия. Автомобиль следовал этому рецепту десятилетиями и поколениями, пока Nissan не удалил его из модельного ряда в 2002 году. На некоторых рынках Silvia продавалась под названиями 200SX и 240SX.

Фото: все поколения Nissan Silvia / Motor1