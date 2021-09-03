Дизайнер зберіг пропорції та стилістику ​​оригінальної моделі Silvia першого покоління, але оновив їх для електричного силового агрегату.

Віце-президент Nissan Design Europe Меттью Вівер створив це зображення сучасного Nissan Silvia після того, як його попросили переосмислити історичний автомобіль у сучасному ключі. За основу він узяв купе першого покоління 1965 року.

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Оригінальний автомобіль можна побачити у нижній лівій частині ескізу Вівера. Перше купе Silvia дебютувало на Токійському автосалоні 1964 року, а наступного року надійшло у продаж. Автомобіль являв собою спеціальну модель, переважно зібрану вручну, яка використовувала те ж шасі, що і Datsun Fairlady 1600 SP311. Було зібрано та продано лише 554 таких машини.

"Silvia випередила свій час, хоча була такою скромною, що залишилась недооціненою. Вона постаріла дуже добре і все ще має своє місце на дорогах сьогодні. Це також чудовий приклад того, що очікується від глобального продукту: висока якість та універсальна привабливість”, – каже Вівер.

Його дизайн зберігає чітку лінію, що відокремлює верхню та нижню частини кузова, як в оригіналу. Дизайнер трохи підправив певні штрихи та надав кузову більш сучасного вигляду з інтегрованими бамперами, великими колесами та світлодіодною оптикою.

Після оригінального спорткупе, Nissan відродив Silvia у 1975 році, як компактне спортивного купе, доступніше за Z-серію. Автомобіль дотримувався цього рецепта десятиліттями й поколіннями, поки Nissan не вилучив його з модельного ряду у 2002 році. На деяких ринках Silvia продавалась під назвами 200SX та 240SX.

Фото: усі покоління Nissan Silvia / Motor1