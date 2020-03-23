Jaguar E-Type заслужено вважається іконою стилю серед англійських класичних спорткарів. Чому б не дати автомобілю друге життя, подумали англійські патріоти і вживили в автомобіль трохи сучасної техніки.

Електрифіковані рестомоди – надзвичайно популярний напрямок в автоіндустрії сьогодні. Компанія Jaguar, наприклад, цього року розпочне серійне виробництво Jaguar E-Type Zero. Як не дивно, англійська мануфактура Woodham Mortimer пішла іншим шляхом, запропонувавши осучаснену класику з традиційним ДВЗ.

Дивіться також: Британці поставлять на конвеєр Jaguar E-Type 1961 року

Спорткар Jaguar E-Type випускався з 1961 по 1975 роки. На деяких ринках автомобіль мав позначення Jaguar XK-E та

Jaguar V-12. Останній варіант використовувався для пізньої моделі і красномовно свідчив про те, що під довгим капотом авто ховається потужний 5,3-літровий 12-циліндровий мотор. Перші ж версії E-Type оснащувались скромнішим агрегатом об’ємом 3,8 літра.

Автомобіль від фірми Woodham Mortimer називається WM Sport GT і під капотом приховує сучасний мотор: 4,7-літровий “гоночний” агрегат з віддачею у 400 кінських сил. Оберти, як і в оригінального E-Type, транслюються на задню вісь, через власну п'ятиступінчату механічну коробку передач Woodham Mortimer та диференціал Powerloc.

WM Sport GT має сучасні механічні компоненти та модернізований салон з електронікою та кількома системами безпеки. Природньо, інтер’єр електричного спорткара оздоблений шкірою та алькантарою.

Фото: WM Sport GT від Woodham Mortimer / Woodham Mortimer/Motor1

Woodham Mortimer оцінює свій рестомод WM Sport GT у 330-350 тисяч фунтів. Кожен автомобіль збиратимуть вручну. Замовлення вже приймаються.

Також цікаво: 20 популярних електрокарів перевірили на запас ходу в норвезьких морозах (відео)