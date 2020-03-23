Jaguar E-Type заслуженно считается иконой стиля среди английских классических спорткаров. Почему бы не дать автомобилю вторую жизнь, подумали английские патриоты и вживили в автомобиль немного современной техники.

Электрифицированные рестомоды – очень популярное направление в автоиндустрии сегодня. Компания Jaguar, например, в этом году начнет серийное производство Jaguar E-Type Zero. Как ни странно, английская мануфактура Woodham Mortimer пошла другим путем, предложив современную классику с традиционным ДВС.

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Спорткар Jaguar E-Type выпускался с 1961 по 1975 годы. На некоторых рынках автомобиль имел обозначение Jaguar XK-E и Jaguar V-12. Последний вариант использовался для поздней модели и красноречиво свидетельствовал о том, что под длинным капотом авто скрывается мощный 5,3-литровый 12-цилиндровый мотор. Первые версии E-Type оснащались скромнее агрегатом объемом 3,8 литра.

Автомобиль от фирмы Woodham Mortimer называется WM Sport GT и под капотом скрывает современный мотор: 4,7-литровый “гоночный” агрегат с отдачей в 400 лошадиных сил. Обороты, как и у оригинального E-Type, транслируются на заднюю ось, через собственную пятиступенчатую ​​механическую коробку передач Woodham Mortimer и дифференциал Powerloc.

WM Sport GT имеет современные механические компоненты и модернизированный салон с электроникой и несколькими системами безопасности. Естественно, интерьер электрического спорткара отделан кожей и алькантарой.

Фото: WM Sport GT от Woodham Mortimer / Woodham Mortimer/Motor1

Woodham Mortimer оценивает свой рестомод WM Sport GT в 330-350 тысяч фунтов. Каждый автомобиль будут собирать вручную. Заказы уже принимаются.

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