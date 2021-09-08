В конце прошлого года британский автопроизводитель показал виртуальный концепт, созданный для компьютерной игры Gran Turismo. Сейчас он воплотился в физическом прототипе.

Vision GT SV построен Jaguar для того, чтобы провести полномасштабное реальное тематическое исследование дизайна и всего прочего, но прежде всего – выносливости электрического болида.

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Самые известные гонки на выносливость – это 24 часа Ле-Мана. Jaguar вспоминает о “наследии Ле-Ман” и даже содержит элементы дизайна от знаковых автомобилей, успешных в гонках на выносливость, таких как C-Type 1951 года и D-Type 1954 года. Но релиз не содержит ни слова об участии в реальных соревнованиях.

Фото: Jaguar Vision Gran Turismo SV / Jaguar

GT SV оснащен четырьмя электродвигателями, способными генерировать комбинированную мощность в 1 400 кВт (1 877 л.с.) и 3 360 Нм мгновенного крутящего момента. Полный привод в теории позволяет этому зверю ускоряться от 0 до 100 км/ч за 1,66 секунды, а расчетная максимальная скорость достигает 410 км/час.

Емкость тяговой батареи трекового электрокара не упоминается, но, исходя из того, что его цель – гонки на выносливость, Jaguar стремится к как можно большей мощности в течение как можно более длительного времени.

Интерьер спорткара украшен тканью Typefibre – “эффективный материал, разработанный Jaguar для обеспечения более легкой альтернативы коже”. Эту ткань Jaguar даже планировал испытать в течение седьмого сезона чемпионата мира ABB FIA Формула E, но до реализации замысла дело не дошло.

Jaguar Vision GT SV еще не появился в игре Gran Turismo, но физическая модель уже существует. Какой будет дальнейшая судьба прототипа, пока не ясно, но возможность попасть на реальные соревнования для него все еще не исключена.