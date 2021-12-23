Всех их заменил один спорткар.

В июле 2019 года Lotus представил полностью электрический суперкар Evija, разработанный с помощью китайского автопроизводителя Geely. А в 2021 году британский производитель обновил свою линейку последним автомобилем с двигателем на ископаемом топливе – Emira, который заменяет Elise, Exige и Evora. Удалив устаревшие модели из своей линейки, компания стремится избавиться от бензинового следа и перейти в электрическое будущее.

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Триумвират Elise, Exige и Evora длился 26 лет, начавшись с Elise. Технически три модели были разными версиями одной. За последние четверть века поставили 51 738 автомобилей, что составляет около половины общего производства Lotus за всю 73-летнюю историю компании. Кроме того, силами Lotus выпустили 9715 дополнительных автомобилей для GM (Opel Speedster и Vauxhall VX220), Tesla (Roadster), Hennessey (Venom GT), а также Rezvani (Beast Alpha x Blackbird).

В 2022 году линейка Lotus будет включать электрический гиперкар Evija, спортивное купе Emira и модель под кодовым названием Type 132. Последний будет электрическим кроссовером, его премьера назначена на весну. "2022 год будет отличным, поскольку новое поколение Lotus вступает в силу", – сказал директор по дизайну Рассел Карр.

Последние экземпляры Elise, Exige и Evora еще присутствуют на сайте производителя, но не продаются, поскольку все три зарезервированы для коллекции наследия.

Фото: Lotus попрощался с Elise, Exige та Evora / Lotus