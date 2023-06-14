Lotus Elise став електромобілем, який можна зарядити за 6 хвилин. Це спільний проект Nyobolt, дизайнера Джуліана Томсона та студії Callum.

Компанія Nyobolt побудувала електричну версію Lotus Elise із зарядкою за 6 хвилин. Спорткар використовує інноваційні акумуляторні соти, які підтримують високі струми заряджання. Місткість блоку – всього 35 кіловат-годин, і він забезпечує запас ходу 250 кілометрів. За словами розробників, технологію можна масштабувати на великі машини, хоча для цього знадобляться неіснуючі мегаватні зарядки.

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Британський стартап Nyobolt, заснований вченими Кембриджського університету, розробляє акумуляторні осередки із надшвидкою зарядкою. Зібраний з них блок ємністю 35 кіловат-годин підтримує струм зарядки 10С (в 10 разів більше за номінальний об'єм в ампер-годинах) і повністю наповнюється всього за шість хвилин.

Технологія вже зараз може бути масштабована для тягачів та автобусів. Щоправда, таку швидкість зарядки їм забезпечать лише мегаватні «ультрачарджери», яких поки що не існує. Навіть експериментальна станція Densen максимум видає 900 кіловат, а комерційні XPeng та GAC - 480-500.

Втім, починати потрібно з малого, тому демонструвати технологію обличчям буде цей симпатичний спорткар під назвою Nyobolt EV. Його дизайн вигадав Джуліан Томсон, автор Lotus Elise Series I. Фактично це і є Elise, але відмальований заново з урахуванням сучасних віянь.

Втілити концепцію допомогла студія Callum екс-стиліста Jaguar Іена Келлама. Машина отримала композитний кузов, 19-дюймові колеса, оригінальну світлодіодну оптику та бічні камери із надмалою затримкою сигналу.

Услід Callum планує побудувати дослідний зразок Nyobolt EV. Компанія візьме на себе інтеграцію компонентів силової установки та батареї, а також спроектує систему охолодження та схему електропроводки.

Батарея електрокара забезпечить дальність ходу близько 250 км. Заряджати її можна від існуючих терміналів, акумулятор витримає 2 тисячі циклів без істотної деградації. Як отримані такі характеристики, Nyobolt не говорить. За деякими даними, в осередках використовується анод з ніобію та вольфраму, а також особливий електроліт.