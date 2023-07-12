Концерн представил новую электрическую платформу STLA Medium для самых популярных электромобилей С/D-классов.

Концерн Stellantis NV представил новую глобальную платформу для электромобилей STLA Medium, обеспечившую запас хода 700 километров, высокую эффективность и мощность, а также возможности очень быстрой зарядки.

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Все будущие электромобили на этой платформе будут представлены в классах C и D. На эти сегменты в 2022 году приходилось 35 миллионов продаж транспортных средств – почти половина глобального авторынка. Сегодня бренды концерна Stellantis в этих сегментах в целом предлагают 26 моделей, построенных на разных платформах. Одна платформа STLA Medium дает возможность создавать до двух миллионов автомобилей в год. Они будут запущены в производство уже в этом году.



Платформа STLA Medium – это первая из четырех глобальных платформ для электромобилей BEV, представленных во время события EV Day 2021 года. Эти платформы станут основой будущих продуктов Концерна и являются ключевыми составляющими для достижения целей стратегического плана Stellantis Dare Forward 2030: доля электромобилей в Европе – на уровне 100% от общих продаж автомобилей, доля электромобилей в США – на уровне 50% от общих продаж (автомобили и пикапы).

Платформа STLA Medium: описание

Платформа STLA Medium, изначально спроектированная исключительно для электромобилей, должна обеспечить лучший в своем классе показатель автономного запаса хода – более 700 км в версии Performance, или более 500 км в стандартном исполнении (по процедуре WLTP). Полезная энергоемкость аккумулятора составит до 98 кВт-ч.

Платформа STLA Medium будет использовать 400-вольтную электрическую архитектуру, обеспечит короткое время зарядки, а также возможность подключения к различным системам зарядки и питания. В зависимости от размеров/типа/класса электромобиля потребление должно составлять менее 14 кВт-ч. на 100 км пробега. Также предусмотрена возможность зарядки батареи от 20 до 80% емкости за 27 минут.

Электромобили на платформе STLA Medium должны продаваться по всему миру и будут доступны с передним приводом (один электродвигатель впереди) или полным приводом (с добавлением второго модуля электромотора сзади). Платформа дает возможность создания электромобилей с разными типами кузовов: легковые модели, компактные кроссоверы, большие внедорожники. Диапазон мощности электромобилей составит 160–285 кВт или 218–388 л.с.

Гибкость платформы STLA Medium дает конструкторам концерна Stellantis максимум свободы в создании новых моделей транспортных средств.

колесная база может изменяться в пределах 2700-2900 миллиметров;

общая длина может изменяться в пределах 4,3 – 4,9 метра;

клиренс может достигать 220 мм для обеспечения повышенной проходимости;

колеса диаметром до 750 мм в качестве ключевого атрибута дизайна моделей на этой платформе.

Специалисты концерна Stellantis сосредоточились на высокой эффективности модульной аккумуляторной батареи, максимальном увеличении пространства внутри транспортного средства, улучшении плавности хода и управляемости благодаря низкому центру тяжести.

Компоненты платформы, такие как система обогрева/охлаждения салона, рулевое управление, тормозная система разработаны таким образом, чтобы минимизировать потребление энергии. Эти усилия сочетаются с широким использованием легких и жестких материалов в конструкции, чтобы облегчить транспортное средство, добиться оптимального запаса хода, обеспечить образцовую управляемость.

В конце концов, платформа STLA Medium должна гарантировать лучшую в своем классе стоимость в пересчете на емкость аккумулятора – это также позволит увеличить объемы производства и, соответственно, снижение себестоимости. Следует отметить, что размеры модульной аккумуляторной батареи будут регулироваться имеющимся пространством (по периметру в пределах колесной базы), аккумулятор будет размещен в единственном закрытом боксе с системой охлаждения.

Перспективные будущие платформы STLA

Платформы семейства STLA (Small/Medium/Large/Frame) разработаны таким образом, чтобы они были готовы к развитию в будущем. Именно поэтому предусмотрена модульная конструкция, очень гибкая по своей сути: возможно изменение колесной базы, ширины и свесов, клиренса и конструкции подвески. Возможности и производительность транспортных средств на базе STLA будут адаптироваться и совершенствоваться с годами благодаря внедрению архитектуры STLA Brain, а также технологиям STLA SmartCockpit и STLA AutoDrive, что позволит беспроводным методам обновлять программное обеспечение и расширять функциональность уже имеющегося оборудования.

Понимание гибкости, помимо прочего, включает в себя и возможности изменения силовой установки: передний, задний, полный привод. Все это благодаря возможности использования трех модульных версий электропривода EDM (electric drive modules).

Платформы STLA также разработаны с учетом возможности использования новейших аккумуляторов с измененным химическим составом, включая батареи без никеля или кобальта, а также твердотельные батареи. Это позволит брендам Концерна Stellantis максимально гибко и быстро адаптировать свои перспективные модели электромобилей к наиболее перспективным технологиям будущего – для поддержания наилучшего баланса стоимости и производительности.

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