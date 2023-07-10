Открытые в Норвегии залежи фосфатов настолько велики, что могут удовлетворить глобальный энергетический спрос в производстве аккумуляторов для электромобилей не менее 50 лет.

По приблизительным подсчетам новое месторождение имеет более 77 миллиардов тонн фосфоритов. Они используются для производства одного из важнейших компонентов литий-железо-фосфатных батарей электромобилей и солнечных энергетических систем.

Этот массивный участок в юго-западной части Норвегии осваивает компания Norge Mining. Она будет извлекать и перерабатывать сырье в товарную продукцию.

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" На глубине до 400 метров мы обнаружили два месторождения мирового класса, которые вместе разрешают поставлять сырье как минимум на 50 лет. Мы считаем, что фосфор, который мы можем производить, будет важен для Запада – он обеспечивает автономию. ", – говорит основатель и заместитель генерального директора Norge Mining Майкл Вурмсер.

Отныне найденные залежи этого минерала могут положить конец зависимости от России и Китая, которые до сих пор считались ведущими мировыми поставщиками фосфатов. К крупным производителям такого стратегического сырья также относятся Марокко и США.

Геологоразведка независимых компаний подтвердила запасы ценных минералов на выделенном участке Norge Mining. Фото: Norge Mining

Напомним, еще в 2020 году Европейский союз назвал фосфоритную руду "критическим сырьем" для безопасности и устойчивого развития континента.

Разведанные пласты обладают таким содержанием фосфоритов и могут служить не только для удовлетворения мировых потребностей производителей электрических батарей. Анализ показал, что из добытого минерала после переработки можно получать фосфорную кислоту для широкого спектра продуктов, в т.ч. и корм для животных.

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Анализ проб титана, фосфатов и ванадия из пластов норвежского месторождения. Фото: Norge Mining

После вторжения России в Украину в феврале 2022 года мировой рынок фосфатов претерпел изменения, его объемы значительно уменьшились, а цены резко выросли, что сказалось на стоимости компонентов для производства аккумуляторов и фосфатных удобрений.

Выделенный под разведку и добычу ископаемых участок оказался с большими запасами титана, используемого для создания самолетов, и ванадия, ключевого сплава для укрепления стали.

Кристаллы породы содержат очень богатые фосфатами кальция. Фото: Norge Mining