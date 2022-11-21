Этот аккумулятор очень перспективен, но до выхода на рынок еще очень далеко. Речь идет об экспериментальных образцах.

Мечтой любого водителя электромобиля остается возможность зарядить батарею за несколько секунд. Эта мечта, которую лелеят и подкармливают несколько многообещающих объявлений о «быстрой зарядке», сделанных в последние годы, все еще кажется далекой от реальности серийных автомобилей, даже если время зарядки уже гораздо короче, чем в прошлом.

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Сегодня швейцарский стартап Morand обещает, что его аккумулятор eTechnology способен заряжаться до 80% всего за 72 секунды. Чуть больше двух минут займет полная зарядка. Испытания, проведённые на прототипе аккумулятора емкостью 7,2 кВт/ч, показали, что даже зарядка до 98% (900 A/360 кВт) занимает всего 120 секунд.

Эта система хранения энергии, которую Моранд описывает как «революционную», использует систему, состоящую из элементов HUC, способных выполнять более 50 000 циклов зарядки и разрядки во время испытаний и уже приблизилась к 70 000 циклам.

Одним из других преимуществ, на которое ссылается молодая швейцарская компания, является то, что она использует меньше критического сырья, такого как литий и кобальт. Аккумулятор Morand eTechnology использует небольшое количество лития, но преимущественно алюминий, графен и углерод.

Однако, прежде чем вы увидите эти батареи в автомобилях, а также в дронах, электровелосипедах, электросамокатах, тракторах и локомотивах, может пройти некоторое время. Morand действительно спроектировал и разработал эту батарею eTechnology, но он все еще ищет инвесторов и партнеров для промышленного производства продукции, конечная стоимость которой должна быть равна стоимости литий-ионных батарей.