Цей акумулятор дуже перспективний, але до його виходу на ринок ще дуже далеко. Наразі мова йде про експериментальні зразки.

Мрією будь-якого водія електромобіля залишається можливість зарядити батарею за кілька секунд. Ця мрія, яку плекають і підживлюють кілька багатообіцяючих оголошень про «швидку зарядку», зроблених в останні роки, все ще здається далекою від реальності серійних автомобілів, навіть якщо час зарядки вже набагато коротший, ніж у минулому.

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Сьогодні швейцарський стартап Morand обіцяє, що його акумулятор eTechnology здатний заряджатися до 80% всього за 72 секунди. Трохи більше двох хвилин займе повна зарядка. Випробування, проведені на прототипі акумулятора ємністю 7,2 кВт/год, показали, що навіть зарядка до 98% (900 A/360 кВт) займає лише 120 секунд.

Ця система зберігання енергії, яку Моранд описує як «революційну», використовує систему, що складається з елементів HUC, здатних виконувати більше 50 000 циклів заряджання та розряджання під час випробувань і вже наблизилася до 70 000 циклів.

Однією з інших переваг, на яку посилається молода швейцарська компанія, є те, що вона використовує менше критичної сировини, такої як літій і кобальт. Акумулятор Morand eTechnology використовує невелику кількість літію, але переважно алюміній, графен і вуглець.

Проте, перш ніж ви побачите ці батареї в автомобілях, а також у дронах, електровелосипедах, електросамокатах, тракторах і локомотивах, може пройти деякий час. Morand справді спроєктував і розробив цю батарею eTechnology, але він все ще шукає інвесторів і партнерів для промислового виробництва продукції, кінцева вартість якої повинна дорівнювати вартості літій-іонних батарей.