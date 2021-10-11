Управління автомобільних технологій Міністерства енергетики США (DOE) опублікувало аналітичний звіт, в якому зазначено, наскільки подешевшали акумулятори для електромобілів в період з 2008 по 2021 рік.

Станом на 2021 рік середня вартість батареї становить 157 доларів за кіловат-годину корисної ємності та 143 долари за кіловат-годину загальної ємності. У 2008 році вона оцінювалася в 1237 доларів за кіловат-годину корисної ємності. Тобто здешевлення склало 87 відсотків.

Міністерство енергетики США відзначає, що настільки суттєве зниження вартості акумуляторів стало можливим завдяки одночасному прогресу відразу в декількох областях – хімії, фізики та технології виробництва батарей. Крім того, за даними Управління енергоефективності та поновлюваних джерел енергії Міністерства енергетики США, батареї подешевшали до позначки нижче 200 доларів тільки у 2019 році, що означає зниження вартості майже на 25 відсотків всього за два роки.

Експерти впевнені, що подальший розвиток технологій дозволить ще більше знизити вартість акумуляторів. General Motors, наприклад, нещодавно оголосив про співпрацю з американською компанією SolidEnergy Systems в рамках проекту по розробці літій-металевих акумуляторних батарей для наступного покоління електричних силових установок Ultium Drive.

Нова технологія забезпечить акумуляторам подвоєну в порівнянні з нинішнім поколінням ємність, але зробить їх на 40 відсотків дешевше. Зрозуміло, це повинно позитивно позначитися і на роздрібній ціні електромобілів.