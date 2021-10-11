Управление автомобильных технологий Министерства энергетики США (DOE) опубликовало аналитический отчет, в котором указано, насколько подешевели аккумуляторы для электромобилей в период с 2008 по 2021 год.

По состоянию на 2021 год средняя стоимость батареи составляет 157 долларов за киловатт-час полезной емкости и 143 доллара за киловатт-час общей емкости. В 2008 году она оценивалась в 1237 долларов за киловатт-час полезной емкости. То есть удешевление составило 87 процентов.

Министерство энергетики США отмечает, что столь существенное снижение стоимости аккумуляторов стало возможным благодаря одновременному прогрессу сразу в нескольких областях – химии, физике и технологии производства батарей. Кроме того, по данным Управления энергоэффективности и возобновляемых источников энергии Министерства энергетики США, батареи подешевели до отметки ниже 200 долларов только в 2019 году, что означает снижение стоимости почти на 25 процентов всего за два года.

Эксперты уверены, что дальнейшее развитие технологий позволит еще больше снизить стоимость аккумуляторов. General Motors, например, недавно объявил о сотрудничестве с американской компанией SolidEnergy Systems в рамках проекта по разработке литий-металлических аккумуляторных батарей для следующего поколения электрических силовых установок Ultium Drive.

Новая технология обеспечит аккумуляторам удвоенную по сравнению с нынешним поколением емкость, но сделает их на 40 процентов дешевле. Разумеется, это должно положительно сказаться и на розничной цене электромобилей.