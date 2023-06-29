До конца нынешнего года европейские автопроизводители получат для тестирования твердотелые кремниевые аккумуляторы, которые в ближайшей перспективе должны заменить литий-ионные и им подобные батареи.

Разработчик и производитель твердотельных накопителей с керамическим содержанием электролита тайваньская компания ProLogium обещает, что новая батарея должна удвоить потенциал энергии по сравнению с классическим аккумулятором, а также значительно снизить вес и количество элементов внутри.

Сообщается, что формат большой литий-керамической батареи (LLCB) уменьшает число ячеек и количество параллельных соединений в аккумуляторной батарее, снижая таким образом затраты на компоненты и сборку. Плоская форма и отличная теплопроводность твердотельного керамического электролита упрощают конструкцию системы охлаждения, оптимизируя пространство и экономя массу для роста полезной нагрузки автомобиля.

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«В прошлом году мы анонсировали первую твердотельную батарею со стопроцентным анодом из оксида кремния, предназначенную для обеспечения более высокой плотности энергии. веса и гибкости конструкции", – сообщил генеральный директор и основатель ProLogium Technology Винсент Янг.

ProLogium уже строит свой первый зарубежный завод по производству твердотельных аккумуляторов в Дюнкерке, Франция. Его мощности будут вводиться поэтапно, в зависимости от потребностей на рынке электромобилей. Проект стоимостью 5,2 млрд. евро предусматривает массовый выпуск аккумуляторов следующего поколения с их последующей европейской локализацией.

Французское правительство пригласило производителя инновационных аккумуляторов Фото: ProLogium

Дюнкерк был выбран из длинного списка более чем 90 городов Европы. ProLogium при выборе площадки для строительства завода исходил из следующих критериев:

кадровый резерв региона;

существующая экосистема электромобилей и цепочка поставок;

доступ к транспортным сетям;

доступ к возобновляемым источникам энергии;

энергетическая сохранность;

доступные стимулы.

После тщательного анализа инфраструктуры этот регион больше всего понравился будущим застройщикам, поскольку здесь хорошая сеть сухопутных и водных маршрутов, соседство с мощной электростанцией и автозаводами ЕС. Это позволит ProLogium производить современные и недорогие батареи и быть надежным партнёром европейцев.

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Автопроизводители ЕС уже в ожидании подкупающих своими характеристиками инновационных батарей. При той же площади, что и у обычного аккумуляторного блока 2170 EV, объемная плотность энергии блока LLCB будет удвоена, а вес уменьшен до 115 кг. Важно и то, что при производстве будет использоваться меньшее количество сырья и производственных затрат. В итоге это положительно повлияет на стоимость такой батареи – она станет намного дешевле.