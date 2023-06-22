Hyundai Motor планирует увеличение инвестиций до 28 млрд долларов в новое поколение электротяговых машин с инновационными батареями.

Информация о таких намерениях прозвучала в ходе ежегодного дня инвестора («День генерального директора-инвестора 2023»), на котором южнокорейский автопроизводитель произвел корректировку своих планов: вместо заявленных к 2030 году 1,87 миллиона машин он поставит в торговую сеть 2 миллиона электромобилей. Это около одной трети от общего объема продаж автомобилей по отношению к 8%, ожидаемых в этом году.

"Поскольку мировой спрос на электромобили растет быстрее прогнозируемого рынком, Hyundai Motor повышает план продаж до 2030 года", - говорится в официальном заявлении производителя.

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В то же время управленцы Hyundai Motor заявили, что в рамках более широкой стратегии по увеличению продаж электромобилей (EV) продолжит реструктуризацию своего бизнеса в Китае.

Напомним, самый большой в мире рынок автомобилей КНР был очень прибыльным до 2016 года, но теперь это самый большой риск, поскольку автопроизводитель потерял там долю рынка из-за внутренних конкурентов.

Менеджеры Hyundai Motor все просчитали и теперь имеют детальный план развития к 2030 году и даже на более дальнюю перспективу. Фото: пресс-служба Hyundai Motor

По этой причине продуктовая линейка в Китае будет сокращена с 13 до восьми моделей, основное внимание планируется обратить на машины высокого класса и внедорожники, включая люксовый бренд Genesis.

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Отдельным и приоритетным направлением будет тема повышения конкурентоспособности в области аккумуляторов и разработки батарей нового поколения. На это в течение следующих 10 лет Hyundai инвестирует 7,4 млрд. долларов.

К 2025 году ожидается введение конкурентоспособных литий-железо-фосфатных (LFP) батарей. Они являются более дешевой альтернативой литий-ионным накопителям электроэнергии, стимулировавшим распространение электромобилей в Китае.

Прошлогодний победитель конкурса "Всемирный автомобиль года 2022" Hyundai Ioniq 5 имеет аккумуляторную батарею на 58 кВтч/72,6 кВтч, что позволяет проехать без подзарядки 384 км или 507 км. Фото: пресс-служба Hyundai Motor

В развитии бизнеса Hyundai Motor намерена к 2030 году достичь маржи операционной прибыли в размере 10%. Поэтому его инвестиции на развитие электрификации в размере 28 млрд долларов являются лишь частью бюджета, который Hyundai планирует потратить до 2032 года.

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Напомним, сейчас производитель вместе с дочерними копаниями занимает третье место в мире по объему продаж.