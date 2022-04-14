Электромобиль одержал сразу три победы в конкурсе World Car Awards 2022.

На автосалоне в Нью-Йорке объявили победителей конкурса "Всемирный автомобиль 2022 года" (World Car Awards 2022).

Электрический кроссовер Hyundai Ioniq 5 получил главную награду лучшего всемирного автомобиля, а также завоевал победу еще в двух номинациях – лучшего электрического авто (World Electric Car) и лучшего в дизайне (World Car Design of the Year 2022).

В других номинациях победили:

Mercedes-Benz EQS – лучший роскошный автомобиль

– лучший роскошный автомобиль Audi E-Tron GT – лучший спортивный

– лучший спортивный Toyota Yaris Cross – лучший городской автомобиль.

Кстати какие автомобили стали лучшими в Украине в 2022 году

Жюри в составе 102 известных международных автомобильных журналистов из 33 стран определило финалистов тайным голосованием.

Hyundai IONIQ 5 был выбран из первоначального списка из двадцати восьми автомобилей со всего мира, а затем короткого списка из трех финалистов, объявленного 15 марта. В тройку лучших финалистов мира 2022 года вошли Ford Mustang Mach-E, Hyundai IONIQ 5 и Kia EV6.

Транспортные средства, имеющие право на звание "Всемирный автомобиль года", должны производиться в объеме не менее 10 000 единиц в год, иметь цену ниже уровня роскошных автомобилей на их первичных рынках и должны продаваться по крайней мере на двух основных рынках (Китай, Европа, Индия, Япония, Корея, Латинская Америка (США).