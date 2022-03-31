В условиях военного положения в Украине акция "Автомобиль года в Украине 2022" продолжает работать и объявляет победителей.
В акции приняли участие около 100 автомобилей, которые боролись за победу в двух главных номинациях и в дополнительных и специальных номинациях.
Итак, по результатам голосования Экспертного и Общественного жюри определены победители.
Также интересно Сколько автомобилей купили украинцы в феврале 2022 года.
Главные номинации
Легковым автомобилем 2022 года в Украине стал кросс-хэтч Citroen C4
Этот автомобиль поддержало Общественное жюри, но еще больше эта модель получила поддержки Экспертного жюри. Поэтому по сумме баллов этот неординарный хэтчбек получил звание лучшего легкового автомобиля 2022 года в Украине.
Лучшим кроссовером 2022 года стал Hyundai Tucson
Интересно, что этот автомобиль стал безапелляционным лидером в выборе как Общественного, так и Экспертного жюри. Отрыв от следующего в списке претендентов составил почти треть количества баллов.
Главные номинации
- Легковой автомобиль 2022 Citroen C4
- Кроссовер/SUV 2022 Hyundai Tucson
Дополнительные номинации
- Легковой электромобиль Audi e-tron GT
- Электрокроссовер/SUV Hyundai IONIQ5
- Плагин-гибридный легковой автомобиль Mercedes-Benz S-Class
- Плагин-гибридный кроссовер/SUV Volvo XC60 Recharge
- Гибридный автомобиль Toyota Yaris Cross Hybrid
- Легковой автомобиль премиум сегмента Mercedes-Benz S-Class
- Кроссовер/SUV премиум сегмента Land Rover Discovery
- Спортивный автомобиль Audi e-tron GT
- Соотношение Цена/качество Volkswagen Tiguan
- Дизайн Audi e-tron GT
Специальные номинации
- Легковой люкс сегмента Mercedes-Maybach S-Class
- Кроссовер люкс сегмента Mercedes-Maybach GLS
Другие номинации
В номинации "Прорыв года" определяется компания, которая продала больше новых автомобилей на украинском рынке за 2021 год. В 2021 году в Украине было продано около 15 тыс. новых автомобилей марки Renault, поэтому именно эта компания одержала победу. Интересно, что в номинации шла чрезвычайно ожесточенная борьба между Renault и Toyota. Между двумя брендами разница проданных за год автомобилей составила всего 84 автомобиля. На конечный результат существенно повлияла ситуация с наличием автомобилей у дилеров.
В номинации "Лидер продаж" победила модель Kia Sportage, которая в 2021 году продавалась лучше всего. За год их было продано около 7 тыс. единиц. За ними выстроились Toyota RAV4 и Renault Duster.
- Результаты голосования в номинациях “Пикап”, “Компактный фургон” и “Фургон” будут опубликованы вскоре.
Об акции
Всеукраинская акция “Автомобиль года в Украине” была основана в 2001 году. Акция является наиболее авторитетным событием в автомобильной индустрии в выборе лучших автомобилей года. Цель акции – представление журналистам и общественности автомобилей официальных импортеров новых моделей, дебютирующих в текущем году. Победители в основных и дополнительных номинациях определяются по результатам голосования Экспертного и Общественного жюри. В целях подтверждения прозрачности с 2017 года за процессом голосования следит международная аудиторская компания Baker Tilly (ООО “Бейкер Тилли Украина”)