В условиях военного положения в Украине акция "Автомобиль года в Украине 2022" продолжает работать и объявляет победителей.

В акции приняли участие около 100 автомобилей , которые боролись за победу в двух главных номинациях и в дополнительных и специальных номинациях.

Итак, по результатам голосования Экспертного и Общественного жюри определены победители.

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Главные номинации

Легковым автомобилем 2022 года в Украине стал кросс-хэтч Citroen C4

Этот автомобиль поддержало Общественное жюри, но еще больше эта модель получила поддержки Экспертного жюри. Поэтому по сумме баллов этот неординарный хэтчбек получил звание лучшего легкового автомобиля 2022 года в Украине.

Лучшим кроссовером 2022 года стал Hyundai Tucson

Интересно, что этот автомобиль стал безапелляционным лидером в выборе как Общественного, так и Экспертного жюри. Отрыв от следующего в списке претендентов составил почти треть количества баллов.

Главные номинации

Легковой автомобиль 2022 Citroen C4

Кроссовер/SUV 2022 Hyundai Tucson

Дополнительные номинации

Легковой электромобиль Audi e-tron GT

Электрокроссовер/SUV Hyundai IONIQ5

Плагин-гибридный легковой автомобиль Mercedes-Benz S-Class

Плагин-гибридный кроссовер/SUV Volvo XC60 Recharge

Гибридный автомобиль Toyota Yaris Cross Hybrid

Легковой автомобиль премиум сегмента Mercedes-Benz S-Class

Кроссовер/SUV премиум сегмента Land Rover Discovery

Спортивный автомобиль Audi e-tron GT

Соотношение Цена/качество Volkswagen Tiguan

Дизайн Audi e-tron GT

Специальные номинации

Легковой люкс сегмента Mercedes-Maybach S-Class

Кроссовер люкс сегмента Mercedes-Maybach GLS

Другие номинации

В номинации "Прорыв года" определяется компания, которая продала больше новых автомобилей на украинском рынке за 2021 год. В 2021 году в Украине было продано около 15 тыс. новых автомобилей марки Renault, поэтому именно эта компания одержала победу. Интересно, что в номинации шла чрезвычайно ожесточенная борьба между Renault и Toyota. Между двумя брендами разница проданных за год автомобилей составила всего 84 автомобиля. На конечный результат существенно повлияла ситуация с наличием автомобилей у дилеров.

В номинации "Лидер продаж" победила модель Kia Sportage, которая в 2021 году продавалась лучше всего. За год их было продано около 7 тыс. единиц. За ними выстроились Toyota RAV4 и Renault Duster.

Результаты голосования в номинациях “Пикап”, “Компактный фургон” и “Фургон” будут опубликованы вскоре.

Об акции