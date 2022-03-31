В умовах воєнного стану в Україні акція "Автомобіль року в Україні 2022" продовжує працювати і оголошує переможців.

У акції взяли участь майже 100 автомобілів, які боролися за перемогу у двох головних номінаціях та у додаткових і спеціальних номінаціях.

Отже, за результатами голосування Експертного та Громадського журі визначено переможців.

Також цікаво скільки автомобілів купили українці у лютому 2022 року

Головні номінації

Легковим автомобілем 2022 року в Україні став крос-хетч Citroen C4

Цей автомобіль підтримало Громадське журі, та ще більше ця модель отримала підтримку Експертного журі. Тому за сумою балів саме цей неординарний хетчбек отримав звання кращого легкового автомобіля 2022 року в Україні.

Кращим кросовером 2022 року став Hyundai Tucson

Цікаво, що цей автомобіль став безапеляційним лідером у виборі як Громадського, так і Експертного журі. Відрив від наступного у списку претендентів склав майже третину кількості балів.

Головні номінації

Легковий автомобіль 2022 Citroen C4

Кросовер/SUV 2022 Hyundai Tucson

Додаткові номінації

Легковий електромобіль Audi e-tron GT

Електрокросовер/SUV Hyundai IONIQ5

Плагін-гібридний лековий автомобіль Mercedes-Benz S-Class

Плагін-гібридний кросовер/SUV Volvo XC60 Recharge

Гібридний автомобіль Toyota Yaris Cross Hybrid

Легковий автомобіль преміум сегменту Mercedes-Benz S-Class

Кросовер/SUV преміум сегменту Land Rover Discovery

Спортивний автомобіль Audi e-tron GT

Співвідношення Ціна/якість Volkswagen Tiguan

Дизайн Audi e-tron GT

Спеціальні номінації

Легковий люкс сегменту Mercedes-Maybach S-Class

Кросовер люкс сегменту Mercedes-Maybach GLS

Інші номінації

У номінації “Прорив року” визначається компанія, яка продала найбільше нових автомобілів на українському ринку за 2021 рік. В 2021 році в Україні було продано майже 15 тис. нових автомобілів марки Renault, тому саме ця компанія здобула перемогу. Цікаво, що в номінації точилась надзвичайно запекла боротьба між Renault та Toyota. Між двома брендами різниця проданих за рік авто склала всього 84 авто. На кінцевий результат істотно вплинула ситуація з наявністю автомобілів у дилерів.

В номінації “Лідер продажу” перемогла модель Kia Sportage, яка у 2021 році продавалася найкраще. За рік їх було продано майже 7 тис.одиниць. За ними вишикувались Toyota RAV4 та Renault Duster.

Результати голосування в номінаціях “Пікап”, “Компактний фургон” та “Фургон” будуть опубліковані незабаром.

Про акцію

Всеукраїнську акцію «Автомобіль року в Україні» було засновано у 2001 році. Акція є найбільш авторитетною подією в автомобільній індустрії у виборі кращих автомобілів року. Метою акції є представлення журналістам і громадськості автомобілів офіційних імпортерів нових моделей, що дебютують у поточному році. Переможці у головних і додаткових номінаціях визначаються за результатами голосування Експертного та Громадського журі. З метою підтвердження прозорості з 2017 року за процесом голосування стежить міжнародна аудиторська компанія Baker Tilly (ТОВ «Бейкер Тіллі Україна»)