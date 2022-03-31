В умовах воєнного стану в Україні акція "Автомобіль року в Україні 2022" продовжує працювати і оголошує переможців.
У акції взяли участь майже 100 автомобілів, які боролися за перемогу у двох головних номінаціях та у додаткових і спеціальних номінаціях.
Отже, за результатами голосування Експертного та Громадського журі визначено переможців.
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Головні номінації
Легковим автомобілем 2022 року в Україні став крос-хетч Citroen C4
Цей автомобіль підтримало Громадське журі, та ще більше ця модель отримала підтримку Експертного журі. Тому за сумою балів саме цей неординарний хетчбек отримав звання кращого легкового автомобіля 2022 року в Україні.
Кращим кросовером 2022 року став Hyundai Tucson
Цікаво, що цей автомобіль став безапеляційним лідером у виборі як Громадського, так і Експертного журі. Відрив від наступного у списку претендентів склав майже третину кількості балів.
Головні номінації
- Легковий автомобіль 2022 Citroen C4
- Кросовер/SUV 2022 Hyundai Tucson
Додаткові номінації
- Легковий електромобіль Audi e-tron GT
- Електрокросовер/SUV Hyundai IONIQ5
- Плагін-гібридний лековий автомобіль Mercedes-Benz S-Class
- Плагін-гібридний кросовер/SUV Volvo XC60 Recharge
- Гібридний автомобіль Toyota Yaris Cross Hybrid
- Легковий автомобіль преміум сегменту Mercedes-Benz S-Class
- Кросовер/SUV преміум сегменту Land Rover Discovery
- Спортивний автомобіль Audi e-tron GT
- Співвідношення Ціна/якість Volkswagen Tiguan
- Дизайн Audi e-tron GT
Спеціальні номінації
- Легковий люкс сегменту Mercedes-Maybach S-Class
- Кросовер люкс сегменту Mercedes-Maybach GLS
Інші номінації
У номінації “Прорив року” визначається компанія, яка продала найбільше нових автомобілів на українському ринку за 2021 рік. В 2021 році в Україні було продано майже 15 тис. нових автомобілів марки Renault, тому саме ця компанія здобула перемогу. Цікаво, що в номінації точилась надзвичайно запекла боротьба між Renault та Toyota. Між двома брендами різниця проданих за рік авто склала всього 84 авто. На кінцевий результат істотно вплинула ситуація з наявністю автомобілів у дилерів.
В номінації “Лідер продажу” перемогла модель Kia Sportage, яка у 2021 році продавалася найкраще. За рік їх було продано майже 7 тис.одиниць. За ними вишикувались Toyota RAV4 та Renault Duster.
- Результати голосування в номінаціях “Пікап”, “Компактний фургон” та “Фургон” будуть опубліковані незабаром.
Про акцію
Всеукраїнську акцію «Автомобіль року в Україні» було засновано у 2001 році. Акція є найбільш авторитетною подією в автомобільній індустрії у виборі кращих автомобілів року. Метою акції є представлення журналістам і громадськості автомобілів офіційних імпортерів нових моделей, що дебютують у поточному році. Переможці у головних і додаткових номінаціях визначаються за результатами голосування Експертного та Громадського журі. З метою підтвердження прозорості з 2017 року за процесом голосування стежить міжнародна аудиторська компанія Baker Tilly (ТОВ «Бейкер Тіллі Україна»)