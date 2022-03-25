Стали відомі результати продажів нових авто в січні та лютому 2022 року.

За лютий місяць в Україні було зареєстровано 5,3 тис. нових легкових автомобілів, повідомляє Укравтопром. Отже, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, реалізація нових авто зменшилась на 16 відсотків. В лютому цього року реєстрації тривали до початку війни, 24.02.2022 р.

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Серед брендів кращий результат місяця продемонструвала японська Toyota. Впродовж лютого свою першу реєстрацію пройшли 706 машин цієї японської марки, що на 20% менше, ніж рік тому.

Другою за кількістю отриманих номерів (641 шт.) була марка Renault, яка недобрала 26% до показника річної давнини. Mitsubishi додала 75% у лютневих продажах та закінчила місяць на відмітці 375 проданих автомобілів, що дозволило посісти їй третю сходинку рейтингу нових легкових авто.

На четвертому місці – Skoda з результатом 359 зареєстрованих продажів (-22%). Замикає лідерську п’ятірку лютого Hyundai – 343 авто цієї корейської марки отримали українську реєстрацію, що майже на 3% більше, ніж торік.

ТОП-10 брендів в лютому 2022 р.

Бестселером останнього зимового місяця на українському ринку нових легковиків став автомобіль Renault Duster, у заліку якого 362 реєстрації.

Всього з початку року в Україні було зареєстровано 10,6 тис. нових легкових автомобілів, що на 12% менше, ніж за аналогічний період 2021 року.