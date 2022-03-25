Стали известны результаты продаж новых авто в январе и феврале 2022 года.

За февраль месяц в Украине было зарегистрировано 5,3 тыс. новых легковых автомобилей, сообщает Укравтопром. Следовательно, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года реализация новых авто уменьшилась на 16 процентов. В феврале этого года регистрации продолжались до начала войны, 24.02.2022 г.

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Среди брендов лучший результат месяца продемонстрировала японская Toyota. В течение февраля свою первую регистрацию прошли 706 машин этой японской марки, что на 20% меньше, чем год назад.

Второй по количеству полученных номеров (641 шт.) была марка Renault, которая недобрала 26% к показателю годичной давности. Mitsubishi добавила 75% в февральских продажах и закончила месяц на отметке 375 проданных автомобилей, что позволило занять ей третью строчку рейтинга новых легковых авто.

На четвертом месте – Skoda с результатом 359 зарегистрированных продаж (-22%). Замыкает лидерскую пятерку февраля Hyundai – 343 авто этой корейской марки получили украинскую регистрацию, что почти на 3% больше, чем в прошлом году.

ТОП-10 брендов в феврале 2022 г.

Бестселлером последнего зимнего месяца на украинском рынке новых легковых авто стал автомобиль Renault Duster, в зачете которого 362 регистрации.

Всего с начала года в Украине было зарегистрировано 10,6 тыс. новых легковых автомобилей, что на 12% меньше, чем за аналогичный период 2021 году.