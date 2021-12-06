У межах національної акції «Автомобіль року в Україні» з 6 грудня на сайті autoroku.ua розпочалося голосування за звання «Легковий автомобіль 2022» та «Кросовер/SUV 2022», яке триватиме до 31 січня 2022 року.
Окрім головних номінацій, голосування за які є обов’язковими для зарахування голосу, в акції також будуть визначатися переможці таких додаткових і спеціальних номінацій:
Додаткові номінації
- Легковий автомобіль преміум-сегменту
- Кросовер/SUV преміум-сегменту
- Легковий електромобіль
- Електрокросовер/SUV
- Плагін-гібридний легковий автомобіль
- Плагін-гібридний кросовер/SUV
- Гібридний автомобіль
- Співвідношення ціна/якість
- Дизайн
- Спортивний автомобіль
Спеціальні номінації:
- Легковий автомобіль люкс-сегменту
- Кросовер/SUV люкс-сегменту
За результатами голосування Громадського журі будуть визначені по 5 фіналістів у головних номінаціях Легковий автомобіль 2022 та Кросовер/SUV 2022, які у лютому протестує на Фінальному тест-драйві Експертне журі. За сумою балів Експертного та Громадського журі в березні 2022 року буде названо Легковий автомобіль 2022 та Кросовер/SUV 2022, та переможців додаткових і спеціальних номінацій.
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В акції також представлені автомобілі легкового комерційного сегмента в номінаціях “Пікап”, “Компактний фургон” та “Фургон”, але голосувати за такі автомобілі буде лише Експертне журі у складі окремої групи, що мають досвід створення оглядів або випробовування авто, представлених у цих номінаціях.
Традиційно серед усіх, хто проголосував, щотижня будуть розігруватися корисні автоподарунки – талони на пальне, автомобільні пилосмоки та компресори, набір інструментів тощо.
Головні подарунки акції, переможців яких буде визначено за результатами голосування за весь період акції:
- 50 літрів моторної оливи QUARTZ від TotalEnergies
- талони на 1 000 літрів пального від WOG
- комплект шин Nokian від Nokian Tyres
- дитяче автокрісло Eternis від Cybex
Додаткові заохочення чекають серед тих, хто прокоментує відеоогляди претендентів на YouTubе-каналі.
Деталі акції та офіційні умови на сайті Авто року 2022 та на сторінках соцмереж у Фейсбук та Інстаграм.
Про акцію
- Всеукраїнську акцію “Автомобіль року в Україні” було засновано у 2001 році. Акція є найбільш авторитетною подією в автомобільній індустрії в представленні та виборі кращих автомобілів року. Метою акції є представлення журналістам та громадськості автомобілів офіційних імпортерів нових моделей, що дебютують у поточному році. Переможці у головних та додаткових номінаціях визначаються за результатами голосування Експертного журі, у склад якого входять провідні автомобільні журналісти та експерти, та Громадського журі. З метою підтвердження прозорості з 2017 року за процесом голосування стежить міжнародна аудиторська компанія Baker Tilly (ТОВ “Бейкер Тіллі Україна”)
- Організатор акції – ТОВ «АВТОМЕДІА АГЕНТСТВО», за участі Всеукраїнської Асоціації Автомобільних Імпортерів і Дилерів (ВААІД), Асоціації автовиробників України «УкрАвтопром» (УАП), Транспортної академії України (ТАУ), Федерації роботодавців автомобільної галузі України (ФРАУ), Громадської організації «Автомобільна федерація України» (ФАУ) та Громадської спілки «Національна рада з безпеки дорожнього руху» (НБДР), Першого автомобільного телеканалу та автомобільного порталу Автоцентр.
- Генеральний партнер – Total Energies
- Фінансовий партнер – Креді Агріколь Банк
- Страховий партнер – страхова компанія ARX
- Юридичний партнер – юридична група LCF
- Шинний партнер – Nokian Tyres
- Ексклюзивний партнер дитячої безпеки – CYBEX
- Паливний партнер – WOG