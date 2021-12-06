У межах національної акції «Автомобіль року в Україні» з 6 грудня на сайті autoroku.ua розпочалося голосування за звання «Легковий автомобіль 2022» та «Кросовер/SUV 2022», яке триватиме до 31 січня 2022 року.

Окрім головних номінацій, голосування за які є обов’язковими для зарахування голосу, в акції також будуть визначатися переможці таких додаткових і спеціальних номінацій:

Додаткові номінації

Легковий автомобіль преміум-сегменту

Кросовер/SUV преміум-сегменту

Легковий електромобіль

Електрокросовер/SUV

Плагін-гібридний легковий автомобіль

Плагін-гібридний кросовер/SUV

Гібридний автомобіль

Співвідношення ціна/якість

Дизайн

Спортивний автомобіль



Спеціальні номінації:

Легковий автомобіль люкс-сегменту

Кросовер/SUV люкс-сегменту

За результатами голосування Громадського журі будуть визначені по 5 фіналістів у головних номінаціях Легковий автомобіль 2022 та Кросовер/SUV 2022, які у лютому протестує на Фінальному тест-драйві Експертне журі. За сумою балів Експертного та Громадського журі в березні 2022 року буде названо Легковий автомобіль 2022 та Кросовер/SUV 2022, та переможців додаткових і спеціальних номінацій.

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В акції також представлені автомобілі легкового комерційного сегмента в номінаціях “Пікап”, “Компактний фургон” та “Фургон”, але голосувати за такі автомобілі буде лише Експертне журі у складі окремої групи, що мають досвід створення оглядів або випробовування авто, представлених у цих номінаціях.

Традиційно серед усіх, хто проголосував, щотижня будуть розігруватися корисні автоподарунки – талони на пальне, автомобільні пилосмоки та компресори, набір інструментів тощо.

Головні подарунки акції, переможців яких буде визначено за результатами голосування за весь період акції:

50 літрів моторної оливи QUARTZ від TotalEnergies

талони на 1 000 літрів пального від WOG

комплект шин Nokian від Nokian Tyres

дитяче автокрісло Eternis від Cybex

Додаткові заохочення чекають серед тих, хто прокоментує відеоогляди претендентів на YouTubе-каналі.

Деталі акції та офіційні умови на сайті Авто року 2022 та на сторінках соцмереж у Фейсбук та Інстаграм.

Про акцію