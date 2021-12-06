У межах національної акції «Автомобіль року в Україні» з 6 грудня на сайті autoroku.ua розпочалося голосування за звання «Легковий автомобіль 2022» та «Кросовер/SUV 2022», яке триватиме до 31 січня 2022 року.

Окрім головних номінацій, голосування за які є обов’язковими для зарахування голосу, в акції також будуть визначатися переможці таких додаткових і спеціальних номінацій:

Додаткові номінації

  • Легковий автомобіль преміум-сегменту
  • Кросовер/SUV преміум-сегменту
  • Легковий електромобіль
  • Електрокросовер/SUV
  • Плагін-гібридний легковий автомобіль
  • Плагін-гібридний кросовер/SUV
  • Гібридний автомобіль
  • Співвідношення ціна/якість
  • Дизайн
  • Спортивний автомобіль


Спеціальні номінації:

  • Легковий автомобіль люкс-сегменту
  • Кросовер/SUV люкс-сегменту

За результатами голосування Громадського журі будуть визначені по 5 фіналістів у головних номінаціях Легковий автомобіль 2022 та Кросовер/SUV 2022, які у лютому протестує на Фінальному тест-драйві Експертне журі. За сумою балів Експертного та Громадського журі в березні 2022 року буде названо Легковий автомобіль 2022 та Кросовер/SUV 2022, та переможців додаткових і спеціальних номінацій.

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В акції також представлені автомобілі легкового комерційного сегмента в номінаціях “Пікап”, “Компактний фургон” та “Фургон”, але голосувати за такі автомобілі буде лише Експертне журі у складі окремої групи, що мають досвід створення оглядів або випробовування авто, представлених у цих номінаціях.

Традиційно серед усіх, хто проголосував, щотижня будуть розігруватися корисні автоподарунки – талони на пальне, автомобільні пилосмоки та компресори, набір інструментів тощо.

Головні подарунки акції, переможців яких буде визначено за результатами голосування за весь період акції:

  • 50 літрів моторної оливи QUARTZ від TotalEnergies
  • талони на 1 000 літрів пального від WOG
  • комплект шин Nokian від Nokian Tyres
  • дитяче автокрісло Eternis від Cybex

Додаткові заохочення чекають серед тих, хто прокоментує відеоогляди претендентів на YouTubе-каналі.

Деталі акції та офіційні умови на сайті Авто року 2022 та на сторінках соцмереж у Фейсбук та Інстаграм.

Про акцію

  • Всеукраїнську акцію “Автомобіль року в Україні” було засновано у 2001 році. Акція є найбільш авторитетною подією в автомобільній індустрії в представленні та виборі кращих автомобілів року. Метою акції є представлення журналістам та громадськості автомобілів офіційних імпортерів нових моделей, що дебютують у поточному році. Переможці у головних та додаткових номінаціях визначаються за результатами голосування Експертного журі, у склад якого входять провідні автомобільні журналісти та експерти, та Громадського журі. З метою підтвердження прозорості з 2017 року за процесом голосування стежить міжнародна аудиторська компанія Baker Tilly (ТОВ “Бейкер Тіллі Україна”)
  • Організатор акції – ТОВ «АВТОМЕДІА АГЕНТСТВО», за участі Всеукраїнської Асоціації Автомобільних Імпортерів і Дилерів (ВААІД), Асоціації автовиробників України «УкрАвтопром» (УАП), Транспортної академії України (ТАУ), Федерації роботодавців автомобільної галузі України (ФРАУ), Громадської організації «Автомобільна федерація України» (ФАУ) та Громадської спілки «Національна рада з безпеки дорожнього руху» (НБДР), Першого автомобільного телеканалу та автомобільного порталу Автоцентр.
  • Генеральний партнер – Total Energies
  • Фінансовий партнер – Креді Агріколь Банк
  • Страховий партнер – страхова компанія ARX
  • Юридичний партнер – юридична група LCF
  • Шинний партнер – Nokian Tyres
  • Ексклюзивний партнер дитячої безпеки – CYBEX
  • Паливний партнер – WOG