Організатори премії The 2022 North American Car, Truck And Utility Vehicle Of The Year (NACTOY) оголосили претендентів на головний титул та майбутніх лідерів у трьох категоріях.

Дев’ятьох фіналістів було обрано експертним журі з 50 журналістів із США та Канади. Наступним етапом стане оголошення трьох переможців для кожної категорії.

Цей короткий список фіналістів було сформовано з 23 півфіналістів та оприлюднено на Автосалоні в Лос-Анджелесі. Чотири з дев’яти фіналістів – електромобілі.

Зазначимо, що за американським стандартом автомобілі позначаються наступним модельним роком, тому фактично мова про кращий автомобіль 2021 року, оскільки участь у конкурсі беруть авто, які вже зараз присутні на ринку або з’являться до кінця цього року.

Фіналісти цьогорічного конкурсу NACTOY 2022:

Автомобіль року:

Honda Civic (хетчбек і седан)

Lucid Air

Volkswagen Golf Mk VIII (Golf R/Golf GTI)

Пікап року:

Ford Maverick

Hyundai Santa Cruz

Rivian R1T

Позашляховик/кросовер року:

Ford Bronco

Genesis GV70

Hyundai IONIQ 5

Фото: фіналісти конкурсу NACTOY 2022 / фірми-виробники