Організатори премії The 2022 North American Car, Truck And Utility Vehicle Of The Year (NACTOY) оголосили претендентів на головний титул та майбутніх лідерів у трьох категоріях.
Дев’ятьох фіналістів було обрано експертним журі з 50 журналістів із США та Канади. Наступним етапом стане оголошення трьох переможців для кожної категорії.
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Цей короткий список фіналістів було сформовано з 23 півфіналістів та оприлюднено на Автосалоні в Лос-Анджелесі. Чотири з дев’яти фіналістів – електромобілі.
Зазначимо, що за американським стандартом автомобілі позначаються наступним модельним роком, тому фактично мова про кращий автомобіль 2021 року, оскільки участь у конкурсі беруть авто, які вже зараз присутні на ринку або з’являться до кінця цього року.
Фіналісти цьогорічного конкурсу NACTOY 2022:
Автомобіль року:
- Honda Civic (хетчбек і седан)
- Lucid Air
- Volkswagen Golf Mk VIII (Golf R/Golf GTI)
Пікап року:
- Ford Maverick
- Hyundai Santa Cruz
- Rivian R1T
Позашляховик/кросовер року:
- Ford Bronco
- Genesis GV70
- Hyundai IONIQ 5
Фото: фіналісти конкурсу NACTOY 2022 / фірми-виробники