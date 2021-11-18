Организаторы премии The 2022 North American Car, Truck And Utility Vehicle Of The Year (NACTOY) объявили претендентов на главный титул и будущих лидеров в трех категориях.
Девять финалистов были избраны экспертным жюри из 50 журналистов из США и Канады. Следующим этапом станет объявление трех победителей для каждой категории.
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Этот короткий список финалистов был сформирован из 23 полуфиналистов и обнародован на автосалоне в Лос-Анджелесе. Четыре из девяти финалистов – электромобили.
Отметим, что по американскому стандарту автомобили обозначаются следующим модельным годом, поэтому фактически речь о лучшем автомобиле 2021 года, поскольку участие в конкурсе принимают авто, которые уже сейчас присутствуют на рынке или появятся до конца этого года.
Финалисты конкурса NACTOY 2022:
Автомобиль года:
- Honda Civic (хэтчбек и седан)
- Lucid Air
- Volkswagen Golf Mk VIII (Golf R/Golf GTI)
Пикап года:
- Ford Maverick
- Hyundai Santa Cruz
- Rivian R1T
Внедорожник / кроссовер года:
- Ford Bronco
- Genesis GV70
- Hyundai IONIQ 5
Фото: финалисты конкурса NACTOY 2022 / фирмы-производители