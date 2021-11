Организаторы премии The 2022 North American Car, Truck And Utility Vehicle Of The Year (NACTOY) объявили претендентов на главный титул и будущих лидеров в трех категориях.

Девять финалистов были избраны экспертным жюри из 50 журналистов из США и Канады. Следующим этапом станет объявление трех победителей для каждой категории.

Этот короткий список финалистов был сформирован из 23 полуфиналистов и обнародован на автосалоне в Лос-Анджелесе. Четыре из девяти финалистов – электромобили.

Отметим, что по американскому стандарту автомобили обозначаются следующим модельным годом, поэтому фактически речь о лучшем автомобиле 2021 года, поскольку участие в конкурсе принимают авто, которые уже сейчас присутствуют на рынке или появятся до конца этого года.

Финалисты конкурса NACTOY 2022:

Автомобиль года:

Honda Civic (хэтчбек и седан)

Lucid Air

Volkswagen Golf Mk VIII (Golf R/Golf GTI)

Пикап года:

Ford Maverick

Hyundai Santa Cruz

Rivian R1T

Внедорожник / кроссовер года:

Ford Bronco

Genesis GV70

Hyundai IONIQ 5

Фото: финалисты конкурса NACTOY 2022 / фирмы-производители