Организаторы ежегодной премии The Car of the Year объявили 39 претендентов, которые будут соревноваться за титул "Автомобиль 2022 года".

Объявление 39 финалистов является первым решающим этапом. До конца этого месяца будет сформирован шортлист из семи лучших новых автомобилей на рынке, по одному в каждой категории, все будут претендентами на главный титул. Победителя назовут в феврале 2022 года.

Все кандидаты – это новые автомобили, которые продаются сейчас или появятся на рынке до конца года на пяти или больше европейских рынках. Еще летом был опубликован предварительный список из 64 моделей, а теперь его сократили до 39. Интересно, что в сокращенном списке фигурируют и китайские автомобили Lynk & Co 01 и Aiways U5, которые получают шанс завоевать главный титул наравне с популярными европейскими брендами.

Напомним, в прошлом году титул Автомобиль 2021 года получил компактный хэтчбек Toyota Yaris, который набрал 266 баллов, опередив Fiat 500 с 240 баллами и Cupra Formentor с 239. Нынешнего победителя объявят 16 февраля 2022 года на специальном мероприятии в Женеве. Ниже список претендентов на титул 2022 года, по алфавиту: