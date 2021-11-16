Организаторы ежегодной премии The Car of the Year объявили 39 претендентов, которые будут соревноваться за титул "Автомобиль 2022 года".

Объявление 39 финалистов является первым решающим этапом. До конца этого месяца будет сформирован шортлист из семи лучших новых автомобилей на рынке, по одному в каждой категории, все будут претендентами на главный титул. Победителя назовут в феврале 2022 года.

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Все кандидаты – это новые автомобили, которые продаются сейчас или появятся на рынке до конца года на пяти или больше европейских рынках. Еще летом был опубликован предварительный список из 64 моделей, а теперь его сократили до 39. Интересно, что в сокращенном списке фигурируют и китайские автомобили Lynk & Co 01 и Aiways U5, которые получают шанс завоевать главный титул наравне с популярными европейскими брендами.

Напомним, в прошлом году титул Автомобиль 2021 года получил компактный хэтчбек Toyota Yaris, который набрал 266 баллов, опередив Fiat 500 с 240 баллами и Cupra Formentor с 239. Нынешнего победителя объявят 16 февраля 2022 года на специальном мероприятии в Женеве. Ниже список претендентов на титул 2022 года, по алфавиту:

  1. Aiways U5
  2. Audi Q4 E-tron
  3. Audi E-tron GT
  4. BMW 2 Series Coupé
  5. BMW 2 Series Active Tourer
  6. BMW i4
  7. BMW iX
  8. Cupra Born
  9. Dacia Spring
  10. DS 4
  11. DS 9
  12. Ford Mustang Mach-E
  13. Honda HR-V
  14. Hyundai Bayon
  15. Hyundai Ioniq 5
  16. Kia EV6
  17. Lexus NX
  18. Lynk&Co 01
  19. Maserati MC20
  20. McLaren Artura
  21. Mercedes-Benz C Class
  22. Mercedes-Benz EQS
  23. Mercedes-Benz T Class / Renault Kangoo
  24. MG EHS
  25. MG Marvel R
  26. Nissan Qashqai
  27. Opel Mokka
  28. Peugeot 308
  29. Renault Arkana
  30. Renault Mégane E-Tech
  31. Škoda Fabia
  32. Škoda Enyaq iV
  33. Subaru Outback
  34. Tesla Model Y
  35. Toyota Yaris Cross
  36. Toyota Highlander
  37. Volkswagen ID.4
  38. Volkswagen Caddy
  39. Volkswagen T7 Multivan