Это действительно показательный результат, демонстрирующий переход к электрической мобильности.

Германия является одним из крупнейших европейских рынков для автомобилей, а также годами была центром разработки самых эффективных двигателей внутреннего сгорания. Эти времена уходят в прошлое, как показывает премия "Немецкий автомобиль года".

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Показатели продаж новых автомобилей в Европе и Германии также показывают стабильный рост спроса на электромобили. Еще несколько лет назад европейцы предпочитали дизельные двигатели, а в этом году электромобили уже обогнали по продажам и бензиновые, и дизельные авто.

В списке пяти лучших новых моделей автомобилей на немецком рынке оказался только один немецкий автомобиль с ДВС – Porsche 911 GT3, занявший первое место в категории высокопроизводительных спорткаров Performance. Компанию ему составляет французский хэтч Peugeot 308.

Kia EV6 назван лучшим в категории "Премиум" для автомобилей с ценой от 25 до 50 тысяч евро. В категории автомобилей класса люкс – ценой выше 50 тысяч евро – победителем стал Audi e-tron GT.

Членами жюри конкурса "Немецкий автомобиль года" являются 20 автомобильных журналистов, которые сейчас работают в немецкоязычных странах. Среди них, по крайней мере, один американец, один австралиец, один японец и один китайский журналист. По данным организации, рейтинг автомобилей был составлен "на основе тест-драйвов и ходовых характеристик, рыночной актуальности и уровня инноваций".

Из пяти финалистов конкурса позже жюри выберет один автомобиль, который получит "Немецкий автомобиль года". Победитель будет объявлен до конца ноября. Очень вероятно, что главный титул достанется электромобилю.

Фото: финалисты конкурса "Немецкий автомобиль года" / Autoevolution