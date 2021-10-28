Це справді показовий результат, який демонструє перехід до електричної мобільності.

Німеччина є одним з найбільших європейських ринків для автомобілів, а також роками була осередком розробки найефективніших двигунів внутрішнього згорання. Ці часи відходять в минуле, як показує премія “Німецький автомобіль року”.

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Показники продажів нових автомобілів у Європі та Німеччині зокрема також показують стабільний ріст попиту на електромобілі. Ще кілька років тому європейці віддавали перевагу дизельним двигунам, а цього року електромобілі вже обігнали за продажами й бензинові, й дизельні авто.

У списку п’яти кращих нових моделей автомобілів на німецькому ринку опинився лише один німецький автомобіль з ДВЗ – Porsche 911 GT3, який посів перше місце у категорії високопродуктивних спорткарів Performance. Компанію йому складає французький хетч Peugeot 308.

Kia EV6 названий кращим у категорії “Преміум” для автомобілів з ціною від 25 до 50 тисяч євро. У категорії автомобілів класу люкс – ціною вище 50 тисяч євро – переможцем став Audi e-tron GT.

Членами журі конкурсу “Німецький автомобіль року” є 20 автомобільних журналістів, які зараз працюють у німецькомовних країнах. Серед них є принаймні один американець, один австралієць, один японець та один китайський журналіст. За даними організації, рейтинг автомобілів був складений “на основі тест-драйвів та ходових характеристик, ринкової актуальності та рівня інновацій”.

З п’яти фіналістів конкурсу пізніше журі обере один автомобіль, який отримає “Німецький автомобіль року”. Переможець буде оголошений до кінця листопада. Дуже ймовірно, що головний титул дістанеться електромобілю.

Фото: фіналісти конкурсу “Німецький автомобіль року” / Autoevolution