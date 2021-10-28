У вересні на вершину рейтингу лідерів продажів європейського ринку піднявся Tesla Model 3, причому з величезним відривом від найближчих переслідувачів. Чому це сталося і чи спробував хоча б хтось із "місцевих" чинити опір його натиску?

Перший місяць осені підкинув чимало сюрпризів автомобілістам: дісталося і виробникам техніки, і покупцям. Втім, якраз купити новий автомобіль змогли далеко не всі охочі: під впливом дефіциту електронних компонентів багатьом брендам довелося “підняти ногу з педалі”, уповільнюючи або навіть зупиняючи виробництво.

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Як наслідок — скорочення кількості реєстрацій нових авто у регіоні майже на чверть. Власне, сама по собі кількість угод чимала: їх у вересні виявилося трохи менше за 965 тисяч, але не слід забувати, що йдеться про суму 26 різних ринків, успіхи яких йдуть у загальний європейський залік.

Підсумовуються і невдачі: донедавна всі з легкою посмішкою спостерігали за комічним, на перший погляд, протистоянням Sandero та VW Golf. Однак через зниження темпу виробництва у вересні продажі “Гольфа” буквально обвалилися: мінус 39% (у порівнянні з вереснем 2020-го)! А тим часом “Сандеро”, якому потрібно значно менше дефіцитних електронних компонентів... Ні, продажі Dacia Sandero теж просіли, але тільки на 9%, що врешті дозволило йому випередити Volkswagen Golf на неповні 5 сотень машин: невелика перевага на тлі майже мільйонного ринку!

Та справжній розгром прийшов «звідки не чекали»: найпопулярнішим легковим автомобілем вересня на європейському ринку виявився електричний Tesla Model 3, продажі якого в Старому світі за місяць зросли на 58%!

Найпопулярніші легкові авто Європи за підсумками продажів у вересні 2021 р. (у порівнянні з вереснем 2020-го):

Tesla Model 3: 24 591 авто (+58%);

Renault Clio: 18 264 авто (-28%);

Dacia Sandero: 17 988 авто (-9%);

Volkswagen Golf: 17 507 авто (-39%);

Fiat/Abart 500: 16 349 авто (-3%);

Opel Corsa: 15 502 авто (-41%);

Peugeot 2008: 14 931 авто (-16%);

Hyundai Tucson: 14 088 авто (+40%);

Peugeot 208: 13 895 авто (-31%);

Renault Captur: 13 715 авто (-36%).

Нехай факт виходу в лідери недешевого (якщо порівнювати з рештою учасників десятки найкращих) електромобіля і виглядає сенсаційним, говорити про революцію на ринку поки що зарано: за інформацією JATO більша частина продажів нових легковиків у Європі припадає на машини, обладнані бензиновими ДВЗ (57%). Тим часом дизельні мотори тут розлюбили так стрімко, що у вересні вони поступилися навіть «електричкам»: 17% проти 23% продажів відповідно.

Найпопулярніші електромобілі Європи за підсумками продажів у вересні 2021 р.

Tesla Model 3: 24 591 авто;

Tesla Model Y: 8 926 авто;

Volkswagen ID.3: 8 302 авто;

Renault ZOE: 6 580 авто;

Skoda Enyaq: 5 942 авто;

Kia Niro: 5 516 авто;

Fiat 500: 4758 авто;

Volkswagen ID.4: 4 603 авто;

Peugeot e-208: 4 332 авто;

Dacia Spring: 4 166 авто.

Слід зазначити, що на тлі зростання продажів електромобілів успіхи гібридних моделей зовсім не вражають: найкращі з представників цього сегменту за підсумками вересня (Ford Kuga PHEV - 3 385 авто; BMW 330e - 3 200 шт.; Peugeot 3008 Plug-in 2 832 авто) не дісталися позначки у 4 тисячі угод, яку із запасом подолала скромна “електричка” Dacia Spring.

Проте загальний продаж “електрифікованих” (електричних плюс гібридних) автомобілів у Європі за підсумками вересня становив 221 500 одиниць, при тому що попит на дизельні легковики впав удвічі - до 167 тисяч.

Цікаво, що вподобання українських автомобілістів поки відрізняються від європейської моди не надто радикально, але навряд чи так триватиме довго. Адже в Європі сегмент “електрифікованих” автомобілів за три роки зріс майже уп'ятеро: з 5% до 23% ринку.

А що в нас?

За підсумками вересня частка нових бензинових легковиків у загальних продажах склала 64%. Попит на дизельні авто в Україні тримається на рівні чверті ринку (у вересні він сягнув 24,5%) і не поспішає спадати, а гібриди з електромобілями роблять лише близько 11% продажів, - і ця частка вже тривалий час не збільшується.