В сентябре на вершину рейтинга лидеров продаж европейского рынка поднялся Tesla Model 3, причем с огромным отрывом от ближайших преследователей. Почему это произошло и попытался ли хотя бы кто-то из "местных" сопротивляться его натиску?

Первый месяц осени подкинул немало сюрпризов автомобилистам: досталось и производителям техники, и покупателям. Впрочем, как раз купить новый автомобиль смогли далеко не все желающие: под влиянием дефицита электронных компонентов многим брендам пришлось поднять ногу с педали, замедляя или даже останавливая производство.

Читайте также: Сколько автомобилистов пересаживаются с электрокаров на традиционные авто

Как следствие – сокращение количества регистраций новых авто в регионе почти на четверть. Собственно, само по себе количество сделок большое: их в сентябре оказалось чуть меньше 965 тысяч, но не следует забывать, что речь идет о сумме 26 разных рынков, успехи которых идут в общий европейский зачет.

Суммируются и неудачи: недавно все с легкой улыбкой наблюдали за комическим, на первый взгляд, противостоянием Sandero и VW Golf. Однако из-за снижения темпа производства в сентябре продажи "Гольфа" буквально обвалились: минус 39% (по сравнению с сентябрем 2020-го)! А между тем "Сандеро", которому нужно гораздо меньше дефицитных электронных компонентов... Нет, продажи Dacia Sandero тоже просели, но только на 9%, что в конце концов позволило ему опередить Volkswagen Golf на неполные 5 сотен машин: небольшое преимущество на фоне почти миллионного рынка!

Но настоящий разгром пришел “откуда не ждали”: самым популярным легковым автомобилем сентября на европейском рынке оказался электрический Tesla Model 3, продажи которого в Старом свете за месяц выросли на 58%!

Самые популярные легковые авто Европы по итогам продаж в сентябре 2021 года (по сравнению с сентябрем 2020-го):

Tesla Model 3: 24 591 авто (+58%);

Renault Clio: 18 264 авто (-28%);

Dacia Sandero: 17 988 авто (-9%);

Volkswagen Golf: 17 507 авто (-39%);

Fiat/Abart 500: 16 349 авто (-3%);

Opel Corsa: 15 502 авто (-41%);

Peugeot 2008: 14 931 авто (-16%);

Hyundai Tucson: 14 088 авто (+40%);

Peugeot 208: 13 895 авто (-31%);

Renault Captur: 13 715 авто (-36%).

Пусть факт выхода в лидеры недешевого (если сравнивать с остальными участниками десятки лучших) электромобиля и выглядит сенсационным, говорить о революции на рынке пока рано: по информации JATO большая часть продаж новых легковых автомобилей в Европе приходится на машины, оборудованные бензиновыми ДВС (57%) . Между тем дизельные моторы здесь разлюбили так стремительно, что в сентябре они уступили даже “электричкам”: 17% против 23% продаж соответственно.

Самые популярные электромобили Европы по итогам продаж в сентябре 2021 года:

Tesla Model 3: 24 591 авто;

Tesla Model Y: 8 926 авто;

Volkswagen ID.3: 8 302 авто;

Renault ZOE: 6 580 авто;

Skoda Enyaq: 5 942 авто;

Kia Niro: 5 516 авто;

Fiat 500: 4 758 авто;

Volkswagen ID.4: 4 603 авто;

Peugeot e-208: 4 332 авто;

Dacia Spring: 4 166 авто.

Следует отметить, что на фоне роста продаж электромобилей успехи гибридных моделей совсем не впечатляют: лучшие из представителей этого сегмента по итогам сентября (Ford Kuga PHEV – 3 385 авто; BMW 330e – 3 200 шт.; Peugeot 3008 Plug-in 2 832 авто) не добрались отметки в 4 тысячи сделок, которую с запасом преодолела скромная "электричка" Dacia Spring.

Однако общая продажа "электрифицированных" (электрических плюс гибридных) автомобилей в Европе по итогам сентября составила 221 500 единиц, при том что спрос на дизельные легковушки упал вдвое – до 167 тысяч.

Интересно, что предпочтения украинских автомобилистов пока отличаются от европейской моды не слишком радикально, но вряд ли будет продолжаться так долго. Ведь в Европе сегмент "электрифицированных" автомобилей за три года вырос почти в пять раз: с 5% до 23% рынка.

А что у нас?

По итогам сентября доля новых бензиновых легковых автомобилей в общих продажах составила 64%. Спрос на дизельные авто в Украине держится на уровне четверти рынка (в сентябре он достиг 24,5%) и не спешит спадать, а гибриды с электромобилями составляют лишь около 11% продаж – и эта доля уже длительное время не увеличивается.