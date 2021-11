Організатори щорічної премії The Car of the Year оголосили 39 претендентів, які змагатимуться за титул "Автомобіль 2022 року".

Оголошення 39 фіналістів є першим вирішальним етапом. До кінця цього місяця буде сформовано шортлист із семи кращих нових автомобілів на ринку, по одному в кожній категорії, усі будуть претендентами на головний титул. Переможця назвуть у лютому 2022 року.

Дізнайтесь також: Німецький "Автомобіль року" назвав переможців: три з п'яти – електромобілі

Усі кандидати – це нові автомобілі, які продаються зараз або з’являться на ринку до кінця року у п’яти чи більше європейських ринках. Ще влітку було опубліковано попередній список із 64 моделей, а тепер його скоротили до 39. Цікаво, що у скороченому списку фігурують і китайські автомобілі Lynk & Co 01 та Aiways U5, які отримують шанс вибороти головний титул нарівні з популярними європейськими брендами.

Нагадаємо, торік титул Автомобіль 2021 року отримав компактний хетчбек Toyota Yaris, який набрав 266 балів, випередивши Fiat 500 із 240 балами та Cupra Formentor із 239. Цьогорічного переможця оголосять 16 лютого 2022 року на спеціальному заході у Женеві. Нижче список претендентів на титул 2022 року, за абеткою: