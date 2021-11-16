Організатори щорічної премії The Car of the Year оголосили 39 претендентів, які змагатимуться за титул "Автомобіль 2022 року".

Оголошення 39 фіналістів є першим вирішальним етапом. До кінця цього місяця буде сформовано шортлист із семи кращих нових автомобілів на ринку, по одному в кожній категорії, усі будуть претендентами на головний титул. Переможця назвуть у лютому 2022 року.

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Усі кандидати – це нові автомобілі, які продаються зараз або з’являться на ринку до кінця року у п’яти чи більше європейських ринках. Ще влітку було опубліковано попередній список із 64 моделей, а тепер його скоротили до 39. Цікаво, що у скороченому списку фігурують і китайські автомобілі Lynk & Co 01 та Aiways U5, які отримують шанс вибороти головний титул нарівні з популярними європейськими брендами.

Нагадаємо, торік титул Автомобіль 2021 року отримав компактний хетчбек Toyota Yaris, який набрав 266 балів, випередивши Fiat 500 із 240 балами та Cupra Formentor із 239. Цьогорічного переможця оголосять 16 лютого 2022 року на спеціальному заході у Женеві. Нижче список претендентів на титул 2022 року, за абеткою:

  1. Aiways U5
  2. Audi Q4 E-tron
  3. Audi E-tron GT
  4. BMW 2 Series Coupé
  5. BMW 2 Series Active Tourer
  6. BMW i4
  7. BMW iX
  8. Cupra Born
  9. Dacia Spring
  10. DS 4
  11. DS 9
  12. Ford Mustang Mach-E
  13. Honda HR-V
  14. Hyundai Bayon
  15. Hyundai Ioniq 5
  16. Kia EV6
  17. Lexus NX
  18. Lynk&Co 01
  19. Maserati MC20
  20. McLaren Artura
  21. Mercedes-Benz C Class
  22. Mercedes-Benz EQS
  23. Mercedes-Benz T Class / Renault Kangoo
  24. MG EHS
  25. MG Marvel R
  26. Nissan Qashqai
  27. Opel Mokka
  28. Peugeot 308
  29. Renault Arkana
  30. Renault Mégane E-Tech
  31. Škoda Fabia
  32. Škoda Enyaq iV
  33. Subaru Outback
  34. Tesla Model Y
  35. Toyota Yaris Cross
  36. Toyota Highlander
  37. Volkswagen ID.4
  38. Volkswagen Caddy
  39. Volkswagen T7 Multivan