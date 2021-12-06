В рамках национальной акции "Автомобиль года в Украине" с 6 декабря на сайте autoroku.ua началось голосование за звание "Легковой автомобиль 2022" и "Кроссовер/SUV 2022", которое продлится до 31 января 2022 года.

Кроме главных номинаций, голосования за которые являются обязательными для зачисления голоса, в акции также будут определяться победители таких дополнительных и специальных номинаций:

Дополнительные номинации

Легковой автомобиль премиум-сегмента

Кроссовер / SUV премиум-сегмента

Легковой электромобиль

Електрокросовер/SUV

Плагин-гибридный легковой автомобиль

Плагин-гибридный кроссовер / SUV

Гибридный автомобиль

Соотношение цена / качество

Дизайн

Спортивный автомобиль

Специальные номинации:

Легковой автомобиль люкс-сегмента

Кроссовер / SUV люкс-сегмента

По результатам голосования Общественного жюри будут определены по 5 финалистов в основных номинациях Легковой автомобиль и 2022 Кроссовер/SUV 2022, которые в феврале протестует на Финальном тест-драйве Экспертное жюри. По сумме баллов экспертного и общественного жюри в марте 2022 года будет назван легковой автомобиль 2022 и Кроссовер/SUV 2022, и победителей дополнительных и специальных номинаций.

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В акции также представлены автомобили легкового коммерческого сегмента в номинациях “Пикап”, “Компактный фургон” и “Фургон”, но голосовать за такие автомобили будет только Экспертное жюри в составе отдельной группы, имеющие опыт создания осмотров или испытаний авто, представленных в этих номинациях.

Традиционно среди всех проголосовавших каждую неделю будут разыгрываться полезные автоподарки – талоны на топливо, автомобильные пылесосы и компрессоры, набор инструментов и тому подобное.

Главные подарки акции, победители которых будут определены по результатам голосования за весь период акции:

50 литров моторного масла QUARTZ от TotalEnergies

талоны на 1 000 литров горючего от WOG

комплект шин Nokian от Nokian Tyres

детское автокресло от Cybex Eternis

Дополнительные поощрения ждут среди тех, кто прокомментирует видеообзоры претендентов на YouTubе-канале.

Детали акции и официальные условия на сайте Авто года 2022 и на страницах соцсетей в Фейсбук и Інстаграм.

Об акции