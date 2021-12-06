В рамках национальной акции "Автомобиль года в Украине" с 6 декабря на сайте autoroku.ua началось голосование за звание "Легковой автомобиль 2022" и "Кроссовер/SUV 2022", которое продлится до 31 января 2022 года.

Кроме главных номинаций, голосования за которые являются обязательными для зачисления голоса, в акции также будут определяться победители таких дополнительных и специальных номинаций:

Дополнительные номинации

  • Легковой автомобиль премиум-сегмента
  • Кроссовер / SUV премиум-сегмента
  • Легковой электромобиль
  • Електрокросовер/SUV
  • Плагин-гибридный легковой автомобиль
  • Плагин-гибридный кроссовер / SUV
  • Гибридный автомобиль
  • Соотношение цена / качество
  • Дизайн
  • Спортивный автомобиль

Специальные номинации:

  • Легковой автомобиль люкс-сегмента
  • Кроссовер / SUV люкс-сегмента

По результатам голосования Общественного жюри будут определены по 5 финалистов в основных номинациях Легковой автомобиль и 2022 Кроссовер/SUV 2022, которые в феврале протестует на Финальном тест-драйве Экспертное жюри. По сумме баллов экспертного и общественного жюри в марте 2022 года будет назван легковой автомобиль 2022 и Кроссовер/SUV 2022, и победителей дополнительных и специальных номинаций.

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В акции также представлены автомобили легкового коммерческого сегмента в номинациях “Пикап”, “Компактный фургон” и “Фургон”, но голосовать за такие автомобили будет только Экспертное жюри в составе отдельной группы, имеющие опыт создания осмотров или испытаний авто, представленных в этих номинациях.

Традиционно среди всех проголосовавших каждую неделю будут разыгрываться полезные автоподарки – талоны на топливо, автомобильные пылесосы и компрессоры, набор инструментов и тому подобное.

Главные подарки акции, победители которых будут определены по результатам голосования за весь период акции:

  • 50 литров моторного масла QUARTZ от TotalEnergies
  • талоны на 1 000 литров горючего от WOG
  • комплект шин Nokian от Nokian Tyres
  • детское автокресло от Cybex Eternis

Дополнительные поощрения ждут среди тех, кто прокомментирует видеообзоры претендентов на YouTubе-канале.

Детали акции и официальные условия на сайте Авто года 2022 и на страницах соцсетей в Фейсбук и Інстаграм.

Об акции

  • Всеукраинская акция "Автомобиль года в Украине" была основана в 2001 году. Акция является наиболее авторитетным событием в автомобильной индустрии в представлении и выборе лучших автомобилей года. Целью акции является представление журналистам и общественности автомобилей официальных импортеров новых моделей, которые дебютируют в текущем году. Победители в основных и дополнительных номинациях определяются по результатам голосования Экспертного жюри, в состав которого входят ведущие автомобильные журналисты и эксперты, и Общественного жюри. С целью подтверждения прозрачности с 2017 года за ходом голосования следит международная аудиторская компания Baker Tilly (ООО “Бейкер Тилли Украина”)
  • Организатор акции – ООО «АВТОМЕДІА АГЕНТСТВО», при участии Всеукраинской Ассоциации Автомобильных Импортеров и Дилеров (ВААИД), Ассоциации автопроизводителей Украины «УкрАвтопром» (УАП), Транспортной академии Украины (ТАУ), Федерации работодателей автомобильной отрасли Украины (ФРАУ), Общественной организации «Автомобильная федерация Украины (ФАУ) и Общественного союза «Национальный совет по безопасности дорожного движения» (НБДР), Первого автомобильного телеканала и автомобильного портала Автоцентр.
  • Генеральный партнер – Total Energies
  • Финансовый партнер – Креди Агриколь Банк
  • Страховой партнер – страховая компания ARX
  • Юридический партнер – юридическая группа LCF
  • Шинный партнер – Nokian Tyres
  • Эксклюзивный партнер детской безопасности – CYBEX
  • Топливный партнер – WOG