Електромобіль отримав одразу три перемоги в конкурсі World Car Awards 2022.

На автосалоні в Нью-Йорку оголосили переможців конкурсу "Всесвітній автомобіль року 2022" (World Car Awards 2022).

Електричний кросовер Hyundai Ioniq 5 отримав головну нагороду кращого всесвітнього автомобіля, а також виборов перемогу ще у двох номінаціях – кращого електричного авто (World Electric Car) та кращого в дизайні (World Car Design of the Year 2022).

В інших номінаціях перемогли:

Mercedes-Benz EQS – найкращий розкішний автомобіль

– найкращий розкішний автомобіль Audi E-Tron GT – найкращий спортивний

– найкращий спортивний Toyota Yaris Cross – найкращий міський автомобіль.

До речі які автомобілі стали кращими в Україні у 2022 році

Журі у складі 102 відомих міжнародних автомобільних журналістів із 33 країн визначило фіналістів таємним голосуванням.

Hyundai IONIQ 5 був обраний із початкового списку з двадцяти восьми автомобілів з усього світу, а потім короткого списку з трьох фіналістів, оголошеного 15 березня. У трійку найкращих фіналістів світу 2022 року увійшли Ford Mustang Mach-E, Hyundai IONIQ 5 і Kia EV6.

Транспортні засоби, які мають право на звання “Всесвітній автомобіль року”, мають вироблятися в обсязі щонайменше 10 000 одиниць на рік, мати ціну нижче рівня розкішних автомобілів на їх первинних ринках і повинні продаватися принаймні на двох основних ринках (Китай, Європа, Індія, Японія, Корея, Латинська Америка, США).