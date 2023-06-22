Hyundai Motor планує збільшення інвестицій до 28 мільярдів доларів у нове покоління електротягових машин з інноваційними батареями.

Інформація про такі наміри прозвучала у ході щорічного дня інвестора («День генерального директора-інвестора 2023»), на якому південнокорейський автовиробник зробив коригування своїх планів: замість заявлених до 2030 року 1,87 мільйона машин він поставить в мережу 2 мільйони електромобілів. Це близько однієї третини від загального обсягу продажів автомобілів відносно 8%, очікуваних цього року.

"Оскільки світовий попит на електромобілі зростає швидше, ніж прогнозується ринком, Hyundai Motor підвищує план продажів до 2030 року", – йдеться в офіційній заяві виробника.

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Водночас управлінці Hyundai Motor заявили, що в рамках ширшої стратегії зі збільшення продажів електромобілів (EV) продовжать реструктуризацію свого бізнесу в Китаї. Нагадаємо, найбільший у світі ринок автомобілів КНР був дуже прибутковим до 2016 року, але тепер це найбільший ризик, оскільки автовиробник втратив там частку ринку через внутрішніх конкурентів.

Менеджери Hyundai Motor усе прорахували й тепер мають детальний план розвитку до 2030 року та на далеку перспективу. Фото: пресслужба Hyundai Motor

Через це продуктову лінійку в Китаї буде скорочено з 13 до восьми моделей, основну увагу планується звернути на машини високого класу та позашляховики, включаючи люксовий бренд Genesis.

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Окремим та пріоритетним напрямком відтепер буде тема підвищення конкурентоспроможності в галузі акумуляторів та розробки батарей нового покоління. На це протягом наступних 10 років Hyundai інвестує 7,4 млрд доларів.

До 2025 року очікується введення конкурентоспроможних літій-залізо-фосфатних (LFP) батарей. Вони є дешевшою альтернативою літій-іонним накопичувачам електроенергії, що стимулювали поширення електромобілів у Китаї.

Минулорічний переможець конкурсу "Всесвітній автомобіль року 2022" Hyundai Ioniq 5 має акумуляторну батарею на 58 кВт·год/72,6 кВт·год, що дозволяє проїхати без підзарядки 384 км або 507 км. Фото: пресслужба Hyundai Motor

У розвитку бізнесу Hyundai Motor має намір до 2030 року досягти маржі операційного прибутку в розмірі 10%. Тому його інвестиції на розвиток теми електрифікації у розмірі 28 млрд доларів є лише частиною бюджету, який Hyundai планує витратити до 2032 року.

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Нагадаємо, наразі виробник разом із дочірніми копаннями посідає третє місце у світі за обсягом продажів.