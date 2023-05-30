За допомогою світлових ефектів автомобілі попереджуватимуть водіїв про ремонтні роботи на дорозі, пішохідні переходи та інші несподіванки.

Система освітлення HD, розроблена Hyundai Mobis, відображає інформацію про дорожнє покриття в режимі реального часу для підвищення зручності та безпеки водіїв. Вона інтегрується з GPS-навігацією, щоб інформувати водія про зону будівництва попереду, і використовує датчик камери для відображення віртуального пішохідного переходу на дорозі.

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Компанія Hyundai Mobis розробила фари нового покоління, які показують дорожні знаки на дорозі в режимі реального часу. Очікується, що ця технологія може значно зменшити кількість дорожньо-транспортних пригод у нічний час як для водіїв, так і для пішоходів.



HD Lighting System, розроблена Hyundai Mobis, - це технологія, яка візуалізує дорожні знаки у вигляді тексту або фігур і проектує їх на дорожнє покриття. Наприклад, ліхтар показує водіям, що попереду дорожнє будівництво, використовуючи відповідні символи, а знак пішохідного переходу проектує на дорожнє покриття світлом лампи, щоб допомогти пішоходам безпечно переходити дорогу.



Система освітлення HD складається з мікро-світлодіодів високої чіткості, які є джерелами світла, та цифрового мікро-дзеркального пристрою (DMD) - набору крихітних дзеркал, які разом діють як відбивач. Ключовими технологіями є технологія, яка ретельно контролює DMD, і програмна логіка, яка забезпечує його роботу. Інформація, отримана з переднього датчика (камери) та GPS-навігації, також може бути використана.



Система освітлення HD має близько 25 000 мікро-світлодіодів шириною 0,04 мм, що навіть тонше за людську волосину. Це у 250 разів більше світлодіодів, ніж у світлодіодних фарах (80-120 світлодіодів), які зараз серійно виробляються. Це допомагає лампі набагато точніше виявляти об'єкти та пішоходів.



DMD - це надточний контролер, який відбиває світло за допомогою мікроскопічних дзеркал розміром лише 0,01 мм. Світло, що випромінюється щільно упакованими світлодіодами, відбивається за допомогою 1,3 мільйона цифрових дзеркал для проектування бажаних форм і символів на поверхню дороги. Кількість світлодіодів, збільшена в 10 000 разів порівняно з попереднім DMD, може контролюватися індивідуально для проектування чіткої, точної інформації на дорогу незалежно від дорожніх умов.

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Важливою особливістю системи HD-освітлення Hyundai Mobis є те, що вона відображає дані, які надходять від датчика камери та GPS-навігації в режимі реального часу. Наприклад, коли автомобіль наближається до зони будівництва, HD Lighting System відображає символ "Under Construction" розміром 1,5 м за 15 м перед водієм, а також може інформувати водія про обмеження швидкості. Таким чином, водій може легко розпізнати, коли автомобіль наближається до "лежачого поліцейського" і де знаходяться в'їзди та з'їзди з автомагістралі, дивлячись вперед.



Система HD освітлення також може проактивно запобігати наїзду на пішоходів. Датчик камери розпізнає пішоходів під час руху по віддаленому провулку і показує віртуальний пішохідний перехід на дорозі. Таким чином реалізується так звана технологія "комунікативного освітлення", яка не тільки спілкується з пішоходами за допомогою аварійних вогнів або звукового сигналу, але й за допомогою фар.