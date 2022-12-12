13:15, 12 грудня 0

Неосвітлені міста і села стали небезпечними для водіїв – статистика аварійності через знеструмлення значно погіршилася. За відсутності вуличних ліхтарів водії покладаються лише на фари власних авто. Поліпшити ефективність галогенових фар можна, замінивши лампи на високоякісні.

Ксенон, біксенон, LED-оптика, лазерні фари… Високі технології автомобільного освітлення швидко поширюються та стають дедалі доступнішими. Але лише для нових автомобілів. Натомість більшість автомобілів, які їздять нашими дорогами, мають звичайні галогенні фари. І вони забезпечують сучасним автомобілям цілком адекватне світло.

Характеристики фар своєї машини можна значно поліпшити завдяки заміні стандартних ламп на “галогенки” підвищеної світловіддачі. Але це мають бути лампи високої якості.

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Якими мають бути лампочки ХХІ ст.

Єдина перевага, яку мають перед звичайними галогенками популярний ксенон та світлодіодні лампи – більша яскравість. За ціною, надійністю та довговічністю новомодні фари поступаються галогенним лампам розжарювання. А якщо брати до уваги не дорогий фірмовий ксенон чи LED, а нелегальні кустарні аналоги, то і за якістю освітлення “галоген” бере гору.



Водночас у провідних виробників світлотехнічної продукції існують лінійки галогенних ламп з підвищеною світловіддачею. Наприклад, у німецького Bosch Automotive є лампи з індексами +30 %, +100 % та +150 %. Їхня світловіддача на відповідну кількість відсотків більша за стандартну.

Всесвітньо відомі бренди виробляють особливі лампи для класичних галогенових фар – стандартного типорозміру, але зі світлом, подібним до ксенону.



Поліпшення яскравості у них не позначилося на інших важливих показниках – споживанні струму та довговічності. Це, до речі, одна з відмінностей високоякісних фірмових ламп від дешевих підробок. Багато китайських виробників ламп збільшують яскравість за рахунок зменшення терміну служби та подвоєння споживання струму з бортової мережі.

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Як отримати краще світло

Щоб отримати якісне світло в автомобілі, мало вкрутити у “галогенову” фару ксенонову лампочку. Аби вона правильно освітлювала дорогу перед машиною, потрібен новий, особливий рефлектор та спеціальне скло. Інакше замість освітленої дороги водій бачитиме перед собою одну або дві світлі каламутні плями.

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Для запуску ксенонової чи світлодіодної лампи потрібен пусковий блок, а для запобігання засліплення зустрічних машин – система динамічної стабілізації променя. Все це технічно складні й дорогі пристрої.

Щоб зробити стандартні “галогенові” фари ксеноновими, потрібно повністю переробити систему фокусування. Інакше промінь буде несформованим і освітлення дороги – незадовільним.

Тому найпростіший спосіб зробити стандартну “галогенову” фару максимально ефективною – встановити у неї високоякісну галогенову лампу “рідного” формату. Так само треба вчинити, коли потрібно повернути ефективність старій фарі з потьмянілим склом – цю проблему компенсує полірування скла фари та галогенова лампа з підвищеною світловіддачею. Скажімо, лампа Bosch Gigalight Plus дає 150% світла у порівнянні зі стандартною – тобто у півтора раза більше.

Тонкощі підбору

Деякі шановані виробники сегмента Automotive мають цілу програму автомобільних ламп розжарювання з особливими властивостями. Завдяки такій широкій гамі водії можуть підібрати для своїх фар потрібні характеристики.

“Омолодити” старі фари . Лампи з підвищеною світловіддачею нівелюють “вікові” проблеми оптики (мутне та подряпане скло, потьмянілий рефлектор).

. Лампи з підвищеною світловіддачею нівелюють “вікові” проблеми оптики (мутне та подряпане скло, потьмянілий рефлектор). Поліпшити зовнішній вигляд. Є галогенові лампи, які видають світло з кольоровим відтінком фірмового ксенону. Наприклад, галогенна лампа Bosch Ultra White 4200K має характерне надзвичайно біле світло. Разом з “ксеноновим” кольором променя ця лампа видає на 30% більше світла, ніж стандартна галогенна лампа.

Є галогенові лампи, які видають світло з кольоровим відтінком фірмового ксенону. Наприклад, галогенна лампа Bosch Ultra White 4200K має характерне надзвичайно біле світло. Разом з “ксеноновим” кольором променя ця лампа видає на 30% більше світла, ніж стандартна галогенна лампа. Фари-довгожителі. Для тих, хто користується автомобілем протягом цілого року і в будь-який час доби, важливо мати лампи з довгим терміном служби. Такі “галогенки” існують, і вони мають ресурс до 100 тисяч годин – а це значить, що вони служитимуть на машині до 5 років за умови безперервного використання.

Запас у дорогу

У проблемний з точки зору енергозабезпечення період як ніколи важливо мати в машині надійне освітлення. Через темряву на вулицях з інтенсивним рухом аварійність зросла – водії погано бачать пішоходів та один одного. Щоб рух і усі маневри були безпечними, треба мати справними усі світлові прилади. Тому ми б порадили завжди тримати в багажнику запасні лампи.

Законодавство деяких країн зобов’язує водіїв возити с собою запасні лампи. Зручний варіант – готовий фірмовий комплект.



Дуже зручно придбати готовий комплект, до якого входять лампи кількох типів, які використовуються на найбільш поширених моделях авто. У фірмовій коробочці лампи надійно зберігаються, без пошкоджень переживаючи негаразди будь-яких мандрівок.

Рекомендація Авто24

Обираючи галогенові лампи для фар автомобіля, ви напевне будете здивовані великою різницею у ціні на продукт різних марок. І у випадку зі світлом це справедливо, адже тут є один технічний нюанс: зробити лампу з високою віддачею, низьким споживанням та тривалим терміном служби дуже непросто і вона не може бути дешевою. Технології кварцового скла та інертного газу дуже дорогі, і відтворити такі лампи у напівкустарних умовах неможливо. Тобто за добру видимість дороги перед машиною доведеться доплатити, але в яку суму оцінити безпеку та власне здоров’я?

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