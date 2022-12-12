13:15, 12 декабря 0

Неосвещенные города и села стали опасны для водителей – статистика аварийности из-за обесточивания значительно ухудшилась. При отсутствии уличных фонарей водители полагаются только на фары своих автомобилей. Улучшить эффективность галогеновых фар можно, заменив лампы на качественные.

Ксенон, биксенон, LED-оптика, лазерные фары… Высокие технологии автомобильного освещения быстро распространяются и становятся все более доступными. Но только для новых автомобилей. Большинство машин, которые ездят по нашим дорогам, имеют обычные галогенные фары. И они обеспечивают современным автомобилям вполне адекватный свет.

Характеристики фар своей машины можно значительно улучшить лишь за счет замены ламп на “галогенки” повышенной светоотдачи. Но это должны быть лампы подтвержденного качества.

Читайте также: Тюнинг фар: только не ксенон!

Какими должны быть лампочки ХХІ ст.

Единственное преимущество, которое имеют перед обычными галогенками популярный ксенон и светодиодные лампы – большая яркость. По цене, надежности и долговечности новомодные фары уступают галогенным лампам накаливания. А если принимать во внимание не дорогой фирменный ксенон или LED, а нелегальные кустарные аналоги, то и по качеству освещения "галоген" берет верх.



В то же время у ведущих производителей светотехнической продукции существуют линейки галогенных ламп с повышенной светоотдачей. Например, у немецкого Bosch Automotive есть лампы с индексами +30%, +100% и +150%. Их светоотдача на соответствующее количество процентов больше стандартной.

Всемирно известные бренды производят особые лампы для классических галогеновых фар – стандартного типоразмера, но со светом, подобным ксенону.



Увеличение яркости у них не сказалось на других важных показателях – потреблении тока и долговечности. Это, кстати, одно из отличий высококачественных фирменных ламп от дешевых подделок. Многие китайские производители ламп увеличивают яркость за счет уменьшения срока службы и удвоения потребления тока из бортовой сети.

Быстрый и точный подбор автозапчастей Bosch Рекламна інформація

Как получить лучший свет

Чтобы получить качественный свет в автомобиле, мало втиснуть в галогеновую фару ксеноновую лампочку. Чтобы она правильно освещала дорогу перед машиной, нужен новый, особый рефлектор и специальное стекло. Иначе вместо освещенной дороги водитель будет видеть перед собой одно или два светлых мутных пятна.

Читайте также: Какие фары лучше: галоген, ксенон, диоды

Для запуска ксеноновой или светодиодной лампы требуется пусковой блок, а для предотвращения ослепления встречных машин нужна система динамической стабилизации луча. Все это технически сложные и дорогостоящие устройства.

Чтобы сделать стандартные галогеновые фары ксеноновыми, нужно полностью переделать систему фокусировки. Иначе луч будет несформированным и освещение дороги – неудовлетворительным.

Поэтому самый простой способ сделать стандартную галогеновую фару максимально эффективной – установить в нее высококачественную галогеновую лампу “родного” формата. Так же следует поступить, когда нужно вернуть эффективность старой фары с потускневшим стеклом – эту проблему компенсирует полировка стекла фары и галогеновая лампа с повышенной светоотдачей. Скажем, лампа Bosch Gigalight Plus дает 150% света по сравнению со стандартной – то есть в полтора раза больше.

Тонкости подбора

Некоторые уважаемые производители сегмента Automotive располагают целой программой автомобильных ламп накаливания с особыми свойствами. Благодаря столь широкой гамме водители могут подобрать для своих фар нужные характеристики.

"Омолодить" старые фары . Лампы с повышенной светоотдачей нивелируют "возрастные" проблемы оптики (мутное и поцарапанное стекло, потускневший рефлектор).

. Лампы с повышенной светоотдачей нивелируют "возрастные" проблемы оптики (мутное и поцарапанное стекло, потускневший рефлектор). Улучшить внешний вид. Есть галогенные лампы, которые выдают свет с цветным оттенком фирменного ксенона. Например, галогенная лампа Bosch Ultra White 4200K имеет характерный очень белый свет. Вместе с "ксеноновым" цветом луча эта лампа выдает на 30% больше света, чем стандартная галогенная лампа.

Есть галогенные лампы, которые выдают свет с цветным оттенком фирменного ксенона. Например, галогенная лампа Bosch Ultra White 4200K имеет характерный очень белый свет. Вместе с "ксеноновым" цветом луча эта лампа выдает на 30% больше света, чем стандартная галогенная лампа. Фары-долгожители. Для тех, кто пользуется автомобилем в течение целого года и в любое время суток, важно иметь лампы с длительным сроком службы. Такие "галогенки" существуют, и они имеют ресурс до 100 тысяч часов - а это значит, что они будут служить на машине до 5 лет при непрерывном использовании.

Запас в дорогу

В проблемный с точки зрения энергообеспечения период как никогда важно иметь в машине надежное освещение. Из-за темноты на улицах с интенсивным движением аварийность выросла – водители плохо видят пешеходов и друг друга. Чтобы движение и все маневры были безопасными, нужно иметь все световые приборы исправными. Потому мы бы посоветовали всегда держать в багажнике запасные лампы.

Законодательство некоторых стран обязывает водителей возить с собой запасные лампы. Удобный вариант – готовый фирменный комплект.



Очень удобно приобрести готовый комплект, включающий лампы нескольких типов, которые используются на наиболее распространенных моделях авто. В фирменной коробочке лампы надежно хранятся, без повреждений переживая невзгоды любых путешествий.

Рекомендация Авто24

Выбирая галогеновые лампы для фар автомобиля, вы наверняка будете удивлены большой разницей в цене на продукты разных марок. И в случае со светом это справедливо, ведь тут есть один технический нюанс: сделать лампу с высокой отдачей, низким потреблением и длительным сроком службы очень непросто, и она не может быть дешевой. Технологии кварцевого стекла и инертного газа очень дороги, и воссоздать такие лампы в полукустарных условиях невозможно. То есть за хорошую видимость дороги перед машиной придется доплатить, но в какую сумму оценить безопасность и здоровье?

Читайте также: Почему нельзя самостоятельно устанавливать ксеноновые лампы в фары