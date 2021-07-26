З’явилося цікаве відео, яке демонструє новий баг системи автопілота.

Власник автомобіля Tesla Джордан Нельсон (Jordan Nelson) звернувся до засновника Tesla Ілона Маска (Elon Musk), опублікувавши цікавий відеоролик.

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У цьому ролику автомобіль в режимі автопілота знизив швидкість, прийнявши Місяць за жовтий сигнал світлофора. Джордан Нельсон попросив Ілона Маска звернути увагу на цей баг системи автопілота.

"Вітаю, Ілон Маск. Думаю, вашій команді інженерів варто звернути увагу на Місяць, який обманює систему автопілота. Машина думає, що Місяць – це жовтий сигнал світлофора, зменшуючи швидкість”, - сказано в повідомленні