Появилось интересное видео, демонстрирующее новый баг системы автопилота.

Владелец автомобиля Tesla Джордан Нельсон (Jordan Nelson) обратился к основателю Tesla Илону Маску (Elon Musk), опубликовав интересный видеоролик.

Читайте также: Маск рассказал, когда Tesla снова будет принимать биткойны

В этом ролике автомобиль в режиме автопилота снизил скорость, приняв Луну за желтый сигнал светофора. Джордан Нельсон попросил Илона Маска обратить внимание на этот баг системы автопилота.

"Приветствую, Илон Маск. Думаю, вашей команде инженеров стоит обратить внимание на Луну, которая обманывает систему автопилота. Машина думает, что Луна – это желтый сигнал светофора, уменьшая скорость", – говорится в сообщении