Генеральный директор Tesla Илон Маск сказал, что компания, скорее всего, возобновит прием биткоинов в качестве платежей за электромобили.

Маск хочет сначала убедиться, что процент использования “чистой энергии” во время майнинга составляет 50% или выше.

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"Я хочу провести более тщательную проверку, чтобы подтвердить, что процент использования возобновляемых источников энергии (во время майнинга – ред.), скорее всего, составляет 50% или выше, и что существует тенденция к увеличению этого числа. Если это так, Tesla, скорее всего, возобновит прием биткоинов", – сказал он во время конференции B Word, организованной Crypto Council for Innovation, передает CNBC.

Напомним: в мае Маск заявил, что компания приостанавливает продажу автомобилей с использованием биткоинов учитывая опасения по поводу “быстро растущего использования ископаемого топлива для добычи криптовалют".

С тех пор Пекин усилил репрессии против криптовалют, изгнав криптомайнеров из страны. Данные Кембриджского университета показывают, что многие майнеры из КНР направились в США.

В США находятся одни из самых дешевых источников энергии на планете, которые чаще всего являются возобновляемыми. Фред Тиль из Marathon Digital сказал, что большинство майнеров, которые переехали в Северную Америку, будут работать за счет ВИЭ или кредитов на возобновляемые источники энергии. Генеральный директор Compass Вит Гиббс подсчитал, что добыча биткойнов в США более чем на 50% обеспечивается за счет возобновляемых источников энергии.

"В долгосрочной перспективе возобновляемые источники энергии будут самой дешевой энергией, но это не произойдет сразу, – сказал Маск. – Но до тех пор, пока горнодобывающее сообщество прилагает сознательные и решительные, реальные усилия по переходу на ВИЭ, очевидно, что Tesla может это поддержать".