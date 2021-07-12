Ютубер Рич Бенуа из канала Rich Builds поделился историей ремонта своей Tesla Model 3, которая показывает, насколько завышены цены на официальном сервисе Tesla.

Осколок, который попал под электрокар Tesla Model 3 на дороге, что-то повредил в автомобиле, вызвав утечку охлаждающей жидкости. Владелец отправился на официальную СТО Tesla, где повреждения обнаружили и оценили ремонт в 16 000 долларов, заявив, что электрокар нуждается в замене всей тяговой батареи.

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Автомобиль не имел полного страхового покрытия, а его страховая компания отказалась оплачивать ремонт. Не имея вариантов, владелец попросил помощи на форумах Tesla, где кто-то подсказал ему обратиться на специализированную сервисную станцию Electrified Garage.

Мастерская находилась довольно далеко – на расстоянии трех штатов, однако владелец решился отправить машину туда. Менеджер мастерской снял защиту под передней осью и показал, насколько простой является неисправность, которую необходимо починить.

Проблема заключалась всего лишь в соединениях системы охлаждающей жидкости для терморегулирования батареи, починить которые не составляло никаких проблем. На сервисе также рассказали, что подобный случай – не первый и советуют производителю обратить внимание на деталь, которая служит защитой.

Почему же сервисный центр Tesla выставил такой высокий ценник? Суть в том, что “официалы” не выполняют замену отдельных деталей, а лишь меняют узлы. Другими словами, если что-то мелкое ломается или его нужно заменить, они заменяют целый модуль, который включает сломанную деталь.

Так, был пример, когда возникла проблема с замками ремней безопасности электрокара на втором ряду сидений. Сервисный центр Tesla заявил, что попытается их почистить, а если не получится – придется менять их вместе с сиденьями. Такая политика является экономной для компании, но совсем невыгодной для владельцев электрокаров.

Как сказал владелец электрокара, он имел право сохранить свой старый аккумулятор, если бы заплатил 16 000 долларов за новый, чего сервисный центр не очень хотел. И хотя Бенуа удалось вернуть свою Model 3 к жизни, он может иметь из-за этого другую проблему – Tesla может оставить его без гарантии или обновлений, так как он проводил ремонт в сторонней мастерской.