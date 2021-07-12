Ютубер Річ Бенуа з каналу Rich Builds поділився історією ремонту своє Tesla Model 3, яка показує, наскільки завищені ціни на офіційному сервісі Tesla.

Уламок, що потрапив під електрокар Tesla Model 3 на дорозі, щось пошкодив в автомобілі, спричинивши витік охолоджувальної рідини. Власник подався на офіційну СТО Tesla, де пошкодження виявили й оцінили ремонт у 16 000 доларів, заявивши, що електрокар потребує заміни усієї тягової батареї.

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Автомобіль не мав повного страхового покриття, а його страхова компанія відмовилась оплачувати ремонт. Не маючи варіантів, власник попросив допомоги на форумах Tesla, де хтось підказав йому звернутись на спеціалізовану сервісну станцію Electrified Garage.

Майстерня знаходилась досить далеко – на відстані трьох штатів, однак власник наважився відправити машину туди. Менеджер майстерні зняв захист під передньою віссю та показав, наскільки простою є несправність, яку необхідно виправити.

Проблема полягала усього лише у з’єднаннях системи охолоджувальної рідини для терморегулювання батареї, полагодити який не складало жодних проблем. На сервісі також розповіли, що подібний випадок – не перший і радять виробник звернути увагу на деталь, яка слугує захистом.

Чому ж сервісний центр Tesla виставив такий високий цінник? Суть у тому, що “офіціали” не виконують заміну окремих деталей, а лише міняють вузли. Іншими словами, якщо щось дрібне ламається або його потрібно замінити, вони замінюють цілий модуль, який включає зламану деталь.

Так, був приклад, коли виникла проблема з замками пасків безпеки електрокара на другому ряду сидінь. Сервісний центр Tesla заявив, що спробує їх очистити, а якщо не вийде – доведеться міняти їх разом із сидіннями. Така політика є економною для компанії, але зовсім невигідною для власників електрокарів.

Як сказав власник електрокара, він мав право зберегти свій старий акумулятор, якби заплатив 16 000 доларів за новий, чого Сервісний центр не дуже хотів. І хоча Бенуа вдалося повернути свою Model 3 до життя, він може мати через це іншу проблему – Tesla може залишити його без гарантії чи оновлень, оскільки він проводив ремонт у сторонній майстерні.