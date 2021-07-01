У своєму оголошенні від 29 червня прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що країна заборонить продаж нових транспортних засобів з двигунами внутрішнього згорання з 2035 року.

Канада приєдналась до зростаючого списку міст, штатів, територій та країн по всьому світу, які найближчим часом планують відмовитись від транспортних засобів, що працюють на викопному паливі. З 2035 року продаж нових машин з ДВЗ у країні заборонений, повідомляє Reuters.

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Заборона не включає всі транспортні засоби. Вона охоплює легкові автомобілі та легкі вантажівки й пікапи, однак залишає прогалину для важких вантажівок та комерційних автомобілів. Державні інвестиції та нові закони допоможуть полегшити перехід для автовиробників. Крім того, Канада планує менші цілі на 2025 і 2030 роки, які створять основу для великого переходу. Кінцевою метою Канади є досягнення статусу нульових викидів до 2050 року.

Це буде непросте завдання, оскільки Канада є однією з найбільших країн у світі за територією. Запас ходу та час зарядки можуть бути проблемою для багатьох канадських покупців, про що свідчить статистика переходу канадійців на електрокари – лише 3,5 відсотки продажів нових автомобілів припадають на батарейні авто. Тобто за 14 років Канаді потрібно зробити стрибок від 3,5 до 100 відсотків.