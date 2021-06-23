В острівній країні автомобілі коштують покупцям у 4-5 разів дорожче, ніж у країнах, де вони були випущені. При цьому базова вартість машин у Сингапурі зовсім не висока. Відео у цій статті пояснює, чому так виходить.

Звичайнісінький автомобіль середнього класу в Сингапурі коштує, як суперкар. Скільки коштують суперкари – страшно навіть подумати. Відео від Kuma Kuruma розкриває не лише дивно високі ціни на авто в Сингапурі, а й пояснює їх утворення.

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Спортивний електрокар Porsche Taycan може коштувати майже 610 000 доларів і навіть звичайний сімейний автомобіль Toyota Prius обійдеться дорожче 100 000 доларів. Автор відео пояснює, чому це так.

На прикладі Volkswagen Polo він починає з пояснення вартості на відкритому ринку, або OMV. Вартість OMV – це ціна автомобіля до сплати будь-яких податків та зборів. У випадку з Polo, це було б 13 423 доларів США. Далі йде акцизний збір, який є додатковим податком у розмірі 20 відсотків від OMV. Акцизний збір Polo складає 2684 долари США. Потім податок на товари та послуги (GST), ще один податок, який становить 7 відсотків від загальної суми акцизного збору та OMV. Податок на товари для “Поло” становить 1127 доларів США.

Після цього існує додатковий збір за реєстрацію транспортного засобу (ARF), який є найгіршим з усіх. Розмір гонорару базується на системі градації ціни. Для автомобілів, OMV нижча за 20 000 доларів, сплачується збір у розмірі 100 відсотків. За автомобілі з OMV від 20 001 до 50 000 доларів покупець сплачує додаткові 140 відсотків на додачу до оригінальної вартості, акцизного збору та податку на товари. Нарешті, за автомобілі з OMV понад 50 000 доларів покупці сплачують додаткові 180 відсотків. При такій варіативності, сума для кожної реєстрації рахується індивідуально.

Оскільки OMV Polo складає лише 13 423 доларів США, його ARF становить ще стільки ж. У поєднанні з акцизним збором у розмірі 2684 долари США та податком на товари та послуги в розмірі 1127 доларів загальна сума складає 30 658 доларів США. Але це ще не все.

Власники нових автомобілів мають отримати свідоцтво права власності (COE), яке дозволяє їздити на транспортному засобі до 10 років. Видаються COE в обмеженій кількості, тому ціни на них можуть варіюватися від місяця до місяця, а тип COE, який вам потрібен, залежить від вашого автомобіля. Для Polo один із цих сертифікатів коштував би близько 35 700 доларів США. Таким чином автомобіль, вартістю 13 423 долари врешті коштує 74 600 доларів, або майже в чотири рази вище ціни оригінального автомобіля.