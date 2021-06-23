Тотальна нестача компонентів викликала значні затримки з виробництвом нових машин, тому вживані зросли в ціні.

Пандемія та глобальний дефіцит комп’ютерних чіпів підняли ціни до рекордних рівнів. “Дивні часи переживає зараз автомобільний ринок”, – каже експерт компанії Black Book, яка займається моніторингом ринку.

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Реальний приклад: пікап Toyota Tacoma SR 2019 року випуску продавався новим за 29 000 доларів. Зараз автокомісійні майданчики платять за вживаний автомобіль з пробігом 30 000, перепродати за 33 000 доларів.

За останній рік ціни на вживані транспортні засоби в середньому піднялися на 30%, згідно з Black Book. Це створило багато божевільних ситуацій, коли вживані автомобілі популярних моделей продають дорожче, ніж коли вони були новими.

Експерти знайшли 73 моделі автомобілів віком від 1 до 3 років, що продаються на аукціонах (де дилери купують їхні машини) за цінами вище їх оригінального цінника, рекомендованого виробником.

Збільшення цін на уживані автомобілі становило третину великого зростання інфляції минулого місяця, повідомляє Департамент праці США. Ціни зросли до рекордних 10% у квітні та ще 7,3% у травні, оскільки інфляція підскочила на 5%, що є найбільшим 12-місячним зростанням з 2008 року.

Багато моделей, серед “переоцінених”, виявились дорогими автомобілями та позашляховиками або дуже популярними машинами, як високопродуктивний пікап Ford F-150 Raptor, позашляховик Jeep Wrangler Unlimited 2019 Rubicon та ексклюзивний Mercedes G-Class AMG63.

Але поміж них є й досить “народні” машини, як Tacoma SR – найдешевша версія найпопулярнішого невеликого пікапа Toyota.

Все почалося у квітні та травні минулого року, коли американські автовиробники були змушені закрити заводи на вісім тижнів, щоб допомогти зупинити поширення нового коронавірусу. Це скоротило виробництво, обмеживши запаси, навіть коли попит залишався напрочуд сильним.

Заводи повернулися до роботи швидше, ніж очікувалося, а тим часом виробники комп'ютерних чіпів перейшли на виробництво напівпровідників для телефонів, ноутбуків, ігрових систем та іншої побутової електроніки. Це створило дефіцит автомобільних чіпів, що змушує автомобільні компанії тимчасово закривати заводи, залишаючи дилерів без нових машин.

Відсутність нових транспортних засобів та вищі ціни спрямували людей на ринок вживаних автомобілів, тому попит там теж виріс. Плюс, компанії з прокату автомобілів, які зазвичай є джерелом великої кількості вживаних автомобілів, довше тримають свої машини, оскільки не можуть отримати нові.

Але є ознаки того, що зростання цін починає сповільнюватися. Минулого тижня ціни на вживані машини зросли на 0,75%, що є найнижчим тижневим приростом за останні 17 тижнів. Водночас ціни на пікапи та позашляховики зросли на 0,68%, що також є найнижчим приростом за 15 тижнів.