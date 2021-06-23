Тотальная нехватка компонентов вызвала значительные задержки с производством новых машин, поэтому подержанные выросли в цене.

Пандемия и глобальный дефицит компьютерных чипов подняли цены до рекордных уровней. “Странные времена переживает сейчас автомобильный рынок”, – говорит эксперт компании Black Book, которая занимается мониторингом рынка.

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Реальный пример: пикап Toyota Tacoma SR 2019 года выпуска продавался новым за 29 000 долларов. Сейчас автокомиссионные площадки платят за подержанный автомобиль с пробегом 30 000, перепродать за 33 000 долларов.

За последний год цены на подержанные транспортные средства в среднем поднялись на 30%, согласно Black Book. Это создало много сумасшедших ситуаций, когда подержанные автомобили популярных моделей продают дороже, чем когда они были новыми.

Эксперты нашли 73 модели автомобилей в возрасте от 1 до 3 лет, продаваемых на аукционах (где дилеры покупают их машины) по ценам выше их оригинального ценника, рекомендованного производителем.

Увеличение цен на подержанные автомобили составило треть большого роста инфляции в прошлом месяце, сообщает Департамент труда США. Цены выросли до рекордных 10% в апреле и еще 7,3% в мае, поскольку инфляция подскочила на 5%, что является крупнейшим 12-месячным ростом с 2008 года.

Много моделей, среди “переоцененных”, оказались дорогими автомобилями и внедорожниками или очень популярными машинами, как высокопроизводительный пикап Ford F-150 Raptor, внедорожник Jeep Wrangler Unlimited 2019 Rubicon и эксклюзивный Mercedes G-Class AMG63.

Но среди них есть и довольно “народные” машины, как Tacoma SR – самая дешевая версия самого популярного небольшого пикапа Toyota.

Все началось в апреле и мае прошлого года, когда американские автопроизводители были вынуждены закрыть заводы на восемь недель, чтобы помочь остановить распространение нового коронавируса. Это сократило производство, ограничив запасы, даже когда спрос оставался на удивление сильным.

Заводы вернулись к работе быстрее, чем ожидалось, а тем временем производители компьютерных чипов перешли на производство полупроводников для телефонов, ноутбуков, игровых систем и другой бытовой электроники. Это создало дефицит автомобильных чипов, что вынуждает автомобильные компании временно закрывать заводы, оставляя дилеров без новых машин.

Отсутствие новых транспортных средств и более высокие цены направили людей на рынок подержанных автомобилей, поэтому спрос там тоже вырос. Плюс, компании по прокату автомобилей, которые обычно являются источником большого количества подержанных автомобилей, дольше держат свои машины, поскольку не могут получить новые.

Но есть признаки того, что рост цен начинает замедляться. На прошлой неделе цены на подержанные машины выросли на 0,75%, что является самым низким недельным приростом за последние 17 недель. В то же время цены на пикапы и внедорожники выросли на 0,68%, что также является самым низким приростом за 15 недель.