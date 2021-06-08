Производственные задержки, вызванные нехваткой комплектующих, повлияли на время доставки клиентам их машин. В большинстве случаев покупатели могут рассчитывать на компенсацию в размере 1000 долларов.

Предложение распространяется на определенные модели из линейки американского автопроизводителя, которые должны были прибыть к покупателям с 1 апреля по 6 июля.

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На компенсацию от Ford могут рассчитывать те, кто заказал спорткары Mustang, пикапы F-150 и внедорожники Bronco Sport (на фото). В то же время задержки с электрическим кроссовером Mustang Mach-E и внедорожником Bronco не подпадают под акцию. При этом, даже покупатели, которые уже получили свои машины в период с 1 апреля этого года, также могут получить компенсацию ожиданий.

Таким образом Ford извиняется перед клиентами за задержки, связанные с глобальным дефицитом полупроводниковых чипов. В мае этого года компании пришлось остановить работу завода в Канзас-Сити, который выпускает F-150, также приостановить производство в Дирборне, где производство вести в замедленном темпе до 14 июня. Мексиканский завод, производящий Bronco Sport, будет работать в замедленном режиме до 28 июня. Эти заводы производят тысячи транспортных средств, поэтому любые простой сказывается на продажах.

По прогнозам аналитиков, глобальный дефицит микросхем будет стоить автопроизводителям мира в сотни миллиардов долларов. Отдельные автопроизводители сообщают, что ситуация с поставками этих компонентов начинает постепенно налаживаться, однако когда ситуация вернется к норме, никто сказать не может.