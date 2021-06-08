Виробничі затримки, викликані нестачею комплектуючих, вплинули на час доставлення клієнтам їхніх машин. У більшості випадків покупці можуть розраховувати на компенсацію на суму 1000 доларів.

Пропозиція розповсюджується на певні моделі з лінійки американського автовиробника, які мали прибути до покупців з 1 квітня до 6 липня.

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На компенсацію від Ford можуть розраховувати ті, хто замовив спорткари Mustang, пікапи F-150 та позашляховики Bronco Sport (на фото). Водночас затримки з електричним кросовером Mustang Mach-E та позашляховиком Bronco не підпадають під акцію. При цьому, навіть покупці, які вже отримали свої машини у період з 1 квітня цього року, також можуть отримати компенсацію за очікування.

У такий спосіб Ford вибачається перед клієнтами за затримки, пов’язані з глобальним дефіцитом напівпровідникових чіпів. У травні цього року компанії довелось зупинити роботу заводу в Канзас-Сіті, який випускає F-150, також призупинити виробництво у Дірборні, де виробництво вестимуть у сповільненому темпі до 14 червня. Мексиканський завод, що виробляє Bronco Sport, буде працювати в сповільненому режимі до 28 червня. Ці заводи виготовляють тисячі транспортних засобів, тому будь-які простої позначаються на продажах.

За прогнозами аналітиків, глобальний дефіцит мікросхем коштуватиме автовиробникам світу у сотні мільярдів доларів. Окремі автовиробники повідомляють, що ситуація з постачанням цих компонентів починає поступово налагоджуватись, однак коли ситуація повернеться до норми, ніхто сказати не може.