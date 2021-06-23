В островной стране автомобили стоят покупателям в 4-5 раз дороже, чем в странах, где они были выпущены. При этом базовая стоимость машин в Сингапуре совсем не высока. Видео в этой статье объясняет, почему так получается.

Обычный автомобиль среднего класса в Сингапуре стоит, как суперкар. Сколько стоят суперкары – страшно даже подумать. Видео от Kuma Kuruma раскрывает не только удивительно высокие цены на авто в Сингапуре, но и объясняет их образование.

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Спортивный электрокар Porsche Taycan может стоить почти 610 000 долларов и даже обычный семейный автомобиль Toyota Prius обойдется дороже 100 000 долларов. Автор видео объясняет, почему это так.

На примере Volkswagen Polo он начинает с объяснения стоимости на открытом рынке, или OMV. Стоимость OMV – это цена автомобиля до уплаты любых налогов и сборов. В случае Polo это было бы 13 423 доллара. Далее идет акцизный сбор, который является дополнительным налогом в размере 20 процентов от OMV. Акцизный сбор Polo составляет 2684 доллара США. Затем налог на товары и услуги (GST), еще один налог, который составляет 7 процентов от общей суммы акцизного сбора и OMV. Налог на товары для "Поло" составляет 1127 долларов США.

После этого существует дополнительный сбор за регистрацию транспортного средства (ARF), который является худшим из всех. Размер гонорара базируется на системе градации цены. Для автомобилей, OMV ниже 20 000 долларов, оплачивается сбор в размере 100 процентов. За автомобили с OMV от 20 001 до 50 000 долларов покупатель платит дополнительные 140 процентов в дополнение к оригинальной стоимости, акцизного сбора и налога на товары. Наконец, за автомобили с OMV более 50 000 долларов покупатели платят дополнительные 180 процентов. При такой вариативности, сумма для каждой регистрации считается индивидуально.

Поскольку OMV Polo составляет лишь 13 423 долларов США, его ARF составляет еще столько же. В сочетании с акцизным сбором в размере 2684 доллары США и налогом на товары и услуги в размере 1127 долларов, общая сумма составляет 30 658 долларов США. Но это еще не все.

Владельцы новых автомобилей должны получить свидетельство права собственности (COE), которое позволяет ездить на транспортном средстве до 10 лет. Выдаются COE в ограниченном количестве, поэтому цены на них могут варьироваться от месяца к месяцу, а тип COE, который вам нужен, зависит от вашего автомобиля. Для Polo один из этих сертификатов стоил бы около 35 700 долларов США. Таким образом автомобиль, стоимостью 13 423 доллара в итоге стоит 74 600 долларов, или почти в четыре раза выше цены оригинального автомобиля.