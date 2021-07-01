В своем объявлении от 29 июня премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что страна запретит продажу новых транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания с 2035 года.

Канада присоединилась к растущему списку городов, штатов, территорий и стран по всему миру, которые в ближайшее время планируют отказаться от транспортных средств, работающих на ископаемом топливе. С 2035 года продажа новых машин с ДВС в стране запрещена, сообщает Reuters.

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Запрет не включает все транспортные средства. Он охватывает легковые автомобили и легкие грузовики и пикапы, однако оставляет пробел для тяжелых грузовиков и коммерческих автомобилей. Государственные инвестиции и новые законы помогут облегчить переход для автопроизводителей. Кроме того, Канада планирует меньшие цели на 2025 и 2030 годы, которые создадут основу для большого перехода. Конечной целью Канады является достижение статуса нулевых выбросов к 2050 году.

Это будет непростая задача, поскольку Канада является одной из крупнейших стран в мире по территории. Запас хода и время зарядки могут быть проблемой для многих канадских покупателей, о чем свидетельствует статистика перехода канадцев на электрокары – лишь 3,5 процента продаж новых автомобилей приходятся на батарейные авто. То есть за 14 лет Канаде нужно совершить скачок от 3,5 до 100 процентов.