Генеральний директор Tesla Ілон Маск сказав, що компанія, швидше за все, відновить прийом біткоїнів в якості платежів за електромобілі.

Маск хоче спочатку впевнитись, що відсоток використання “чистої енергії” під час майнінгу становить 50% або вище.

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"Я хочу провести більш ретельну перевірку, щоб підтвердити, що відсоток використання під час майнінгу відновлюваних джерел енергії (ВДЕ), швидше за все, становить 50% або вище, і що існує тенденція до збільшення цього показника. Якщо це так, Tesla, швидше за все, відновить прийом біткоїнів ", – сказав він під час конференції B Word, організованої Crypto Council for Innovation, передає CNBC.

Нагадаємо: у травні Маск заявив, що компанія призупиняє продаж автомобілів з використанням біткойнів з огляду на побоювання з приводу "швидко зростаючого використання викопного палива для видобутку криптовалют".

З того часу Пекін посилив репресії проти криптовалют, вигнавши криптомайнерів з країни. Дані Кембридзького університету показують, що багато майнерів з КНР направилися у США.

У США одні з найдешевших джерел енергії на планеті, які найчастіше є відновлюваними. Фред Тіль з Marathon Digital сказав, що більшість майнерів, які переїхали в Північну Америку, працюватимуть за рахунок ВДЕ або кредитів на відновлювані джерела енергії. Генеральний директор Compass Віт Гіббс підрахував, що видобуток біткойнів у США більш ніж на 50% забезпечується за рахунок відновлюваних джерел енергії.

"У довгостроковій перспективі відновлювані джерела енергії будуть найдешевшою енергією, але це не відбудеться відразу, – сказав Маск. – Але до тих пір, поки гірничодобувне співтовариство докладає свідомі і рішучі, реальні зусилля по переходу до ВДЕ, очевидно, що Tesla може це підтримати".