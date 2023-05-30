С помощью световых эффектов автомобили будут предупреждать водителей о ремонтных работах на дороге, пешеходных переходах и других неожиданностях.

Система освещения HD, разработанная Hyundai Mobis, отображает информацию о дорожном покрытии в режиме реального времени для повышения удобства и безопасности водителей. Она интегрируется с GPS-навигацией, чтобы информировать водителя о зоне строительства впереди и использует датчик камеры для отображения виртуального пешеходного перехода на дороге.

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Компания Hyundai Mobis разработала фары нового поколения, показывающие дорожные знаки на дороге в режиме реального времени. Ожидается, что эта технология может значительно снизить количество дорожно-транспортных происшествий в ночное время как для водителей, так и для пешеходов.



HD Lighting System, разработанная Hyundai Mobis, – это технология, которая визуализирует дорожные знаки в виде текста или фигур и проецирует их на дорожное покрытие. К примеру, фонарь показывает водителям, что впереди дорожное строительство, используя соответствующие символы, а знак пешеходного перехода проецирует на дорожное покрытие светом лампы, чтобы помочь пешеходам безопасно переходить дорогу.



Система освещения HD состоит из микро-светодиодов высокой четкости, являющихся источниками света, и цифрового микрозеркального устройства (DMD) - набора крошечных зеркал, которые вместе действуют как отражатель. Ключевыми технологиями являются технология, тщательно контролирующая DMD, и программная логика, обеспечивающая его работу. Информация, полученная с переднего датчика (камеры) и GPS навигации, также может быть использована.



Система освещения HD имеет около 25 000 микро-светодиодов шириной 0,04 мм, что даже тоньше человеческого волоса. Это в 250 раз больше светодиодов, чем в светодиодных фарах (80-120 светодиодов), которые сейчас серийно производятся. Это помогает лампе гораздо точнее обнаруживать объекты и пешеходы.



DMD – это сверхточный контроллер, отражающий свет с помощью микроскопических зеркал размером всего 0,01 мм. Свет, излучаемый плотно упакованными светодиодами, отражается с помощью 1,3 миллионов цифровых зеркал для проектирования желаемых форм и символов на поверхность дороги. Количество светодиодов, увеличенное в 10 000 раз по сравнению с предыдущим DMD, может контролироваться индивидуально для проектирования точной, точной информации на дорогу независимо от дорожных условий.

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Важной особенностью системы HD-освещения Hyundai Mobis является то, что отображает данные, поступающие от датчика камеры и GPS-навигации в режиме реального времени. Например, когда автомобиль приближается к зоне строительства, HD Lighting System отображает символ Under Construction размером 1,5 м за 15 м перед водителем, а также может информировать водителя об ограничении скорости. Таким образом, водитель может легко распознать, когда автомобиль приближается к "лежащему полицейскому" и где находятся въезды и съезды с автомагистрали, глядя вперед.



Система HD освещения также может проактивно предотвращать наезд на пешеходов. Датчик камеры распознает пешеходов при движении по удаленному переулку и показывает виртуальный пешеходный переход на дороге. Таким образом, реализуется так называемая технология "коммуникативного освещения", которая не только общается с пешеходами с помощью аварийных огней или звукового сигнала, но и с помощью фар.